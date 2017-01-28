Movavi Video Editor 12.2.0 Описание СКАЧАТЬ ( 51,31 Мб) Скриншоты (4) Статистика Купить Отзывы (81) Оцените программу!

3.79 из 5, всего оценок - 137 Рейтинг программы - 3.79 из 5

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5 Movavi Video Editor - простой и в то же время мощный инструмент для работы с видео. Программа позволяет добавлять к редактируемым клипам субтитры, разнообразные эффекты перехода, профессиональные фильтры, спецэффекты ("картинка-в-картинке", "мозаика", "добавить шум", "постеризовать", "сепия", "градации серого" и др.), накладывать собственные аудиодорожки, изменять скорость воспроизведения аудио/видеофайлов и многое другое. При импорте медиафайлов в проект присутствует возможность осуществлять захват видео и звука, в том числе с TV-тюнеров, видеомагнитофонов (VHS) и с AVCHD-видеокамер . Также при помощи Movavi Video Editor можно создавать полноценные слайдшоу из фотографий и цифровых изображений. Готовые проекты можно сохранить на жестком диске, записать на DVD диск или же импортировать в формат, оптимизированный для просмотра на разнообразных мобильных устройствах (Apple, Nokia, Android, Sony PSP, BlackBerry, Xbox 360, Palm и др.). Что нового в Movavi Video Editor 12.2.0?

Видеоредактор теперь и на традиционном китайском. .

Устранение шумов работает гораздо лучше; к тому же им стало ещё проще пользоваться.

Сохранить видео для просмотра на обычных и 4K телевизорах можно с помощью специальной новой вкладки в окне сохранения.

И другие полезные улучшения. Отзывы о программе Movavi Video Editor Makala Прошло больше 2 недель после оплаты, мы не получили ключи.Каждый день они обещают их выслать,но время идет,а вопрос не решается.Начинаем процесс по возврату денег.Как оказалось, все восторженные отклики, это простой обман.Поэтому никому не советуем иметь отношения с этими проходимцами.У нас есть все доказательства.

| | Ответить Иванова Народ,помогите пожалуйста. Почему при редактировании и добавлении фон белый??? Какая причина?

| | Ответить Кора Полный отстой. Фиг с ним с водяным знаком, но она постоянно падает и убивает всю работу! Несчастный фильм в 45 минут монтировала четыре раза - падает и файл проекта оказывается пустым! Сохраняла уже в два разных файла - при падении убились ОБА! Наконец, пять часов оно экспортировалось и... первые 15 минут - статичный первый кадр, только титры бегут! И вы еще денег хотите за такую работу? Да вы приплачивать должны за потраченные нервы!

1 | | Ответить Андрей Паршивая программа.Купил лицензию.А зря.Все глючит и слетает.С наложением звука проблемы.

Техподдержка филонит.

| | Ответить ЭлЯ Даже купив лицензию убедились в том что скорее всего не нужно этого было делать тк при сохранении видео в нужном формате требуется около 5 часов!!!!!

| | Ответить Читать все отзывы (81) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости