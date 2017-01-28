Movavi Video Editor для Windows

Movavi Video Editor 12.2.0

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Описание Movavi Video Editor 12.2.0Описание   Скачать Movavi Video Editor 12.2.0СКАЧАТЬ (51,31 Мб) Скриншоты Movavi Video Editor 12.2.0Скриншоты (4)   Статистика Movavi Video Editor 12.2.0Статистика   Отзывы о Movavi Video Editor 12.2.0Отзывы (81)  
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3.79 из 5, всего оценок - 137
  • Рейтинг программы - 3.79 из 5
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Movavi Video Editor - простой и в то же время мощный инструмент для работы с видео. Программа позволяет добавлять к редактируемым клипам субтитры, разнообразные эффекты перехода, профессиональные фильтры, спецэффекты ("картинка-в-картинке", "мозаика", "добавить шум", "постеризовать", "сепия", "градации серого" и др.), накладывать собственные аудиодорожки, изменять скорость воспроизведения аудио/видеофайлов и многое другое.

При импорте медиафайлов в проект присутствует возможность осуществлять захват видео и звука, в том числе с TV-тюнеров, видеомагнитофонов (VHS) и с AVCHD-видеокамер . Также при помощи Movavi Video Editor можно создавать полноценные слайдшоу из фотографий и цифровых изображений. Готовые проекты можно сохранить на жестком диске, записать на DVD диск или же импортировать в формат, оптимизированный для просмотра на разнообразных мобильных устройствах (Apple, Nokia, Android, Sony PSP, BlackBerry, Xbox 360, Palm и др.).

Что нового в Movavi Video Editor 12.2.0?
  • Видеоредактор теперь и на традиционном китайском. .
  • Устранение шумов работает гораздо лучше; к тому же им стало ещё проще пользоваться.
  • Сохранить видео для просмотра на обычных и 4K телевизорах можно с помощью специальной новой вкладки в окне сохранения.
  • И другие полезные улучшения.

Отзывы о программе Movavi Video Editor

Makala про Movavi Video Editor 12.0.1 [28-01-2017]

Прошло больше 2 недель после оплаты, мы не получили ключи.Каждый день они обещают их выслать,но время идет,а вопрос не решается.Начинаем процесс по возврату денег.Как оказалось, все восторженные отклики, это простой обман.Поэтому никому не советуем иметь отношения с этими проходимцами.У нас есть все доказательства.
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Иванова про Movavi Video Editor 11.4.1.0 [18-10-2016]

Народ,помогите пожалуйста. Почему при редактировании и добавлении фон белый??? Какая причина?
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Кора про Movavi Video Editor 11.4.1.0 [23-09-2016]

Полный отстой. Фиг с ним с водяным знаком, но она постоянно падает и убивает всю работу! Несчастный фильм в 45 минут монтировала четыре раза - падает и файл проекта оказывается пустым! Сохраняла уже в два разных файла - при падении убились ОБА! Наконец, пять часов оно экспортировалось и... первые 15 минут - статичный первый кадр, только титры бегут! И вы еще денег хотите за такую работу? Да вы приплачивать должны за потраченные нервы!
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Андрей про Movavi Video Editor 11.4.1.0 [18-08-2016]

Паршивая программа.Купил лицензию.А зря.Все глючит и слетает.С наложением звука проблемы.
Техподдержка филонит.
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ЭлЯ про Movavi Video Editor 11.4.1.0 [07-06-2016]

Даже купив лицензию убедились в том что скорее всего не нужно этого было делать тк при сохранении видео в нужном формате требуется около 5 часов!!!!!
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