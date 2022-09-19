Avidemux - бесплатная программа для редактирования и обработки видео, а так же конвертирования файлов из одного формата в другой. Поддерживаются наиболее популярные видеоформаты, включая AVI, MPEG, MP4/MOV, OGM, ASF/WMV, MKV и FLV.

С помощью приложения можно производить базовые операции вырезания, копирования, вставки, удаления, изменения размера кадра, разбивки файла на несколько частей и т.д. Присутствуют всевозможные фильтры для изображения и звука (ресайзинг, деинтерлейсинг, IVTC, резкость, удаление шума и другие). Имеются готовые настройки для кодирования видео под некоторые популярные устройства (iPhone, iPod, PSP, Microsoft Zune). Встроенный калькулятор позволит рассчитать оптимальные параметры кодирования, когда важен размер получаемого файла.

Для конвертирования видеофайлов не требуется подключение каких-либо внешних кодеков или модулей, Avidemux распространяется в виде набора “все включено”. Кодеки x264, Xvid, LAME, TwoLAME, Aften и многие другие уже присутствуют в программе.