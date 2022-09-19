Avidemux для Windows
|Оценка:
|3.94/5 голосов - 317
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.6 / 2.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|avidemux.org
|Категории:
|Редакторы - Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|17 / 285 396 | Статистика
|Размер:
|38,14 Мб
Avidemux - бесплатная программа для редактирования и обработки видео, а так же конвертирования файлов из одного формата в другой. Поддерживаются наиболее популярные видеоформаты, включая AVI, MPEG, MP4/MOV, OGM, ASF/WMV, MKV и FLV.
С помощью приложения можно производить базовые операции вырезания, копирования, вставки, удаления, изменения размера кадра, разбивки файла на несколько частей и т.д. Присутствуют всевозможные фильтры для изображения и звука (ресайзинг, деинтерлейсинг, IVTC, резкость, удаление шума и другие). Имеются готовые настройки для кодирования видео под некоторые популярные устройства (iPhone, iPod, PSP, Microsoft Zune). Встроенный калькулятор позволит рассчитать оптимальные параметры кодирования, когда важен размер получаемого файла.
Для конвертирования видеофайлов не требуется подключение каких-либо внешних кодеков или модулей, Avidemux распространяется в виде набора “все включено”. Кодеки x264, Xvid, LAME, TwoLAME, Aften и многие другие уже присутствуют в программе.
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Отзывы о программе Avidemux
Тот который про Avidemux 2.7.6 [17-12-2020]
Avidemux классная! Главное, что она сохраняет в картинки, последовательность jpеg. Таких прог. легкие по весу почти уже не найти. А сообщения, якобы она проблемная. Нет. Ищите проблемы в своей винде. :)
7 | 2 | Ответить
Viper DEN про Avidemux 2.7.5 / 2.7.4 [05-06-2020]
скачал для обрезки видео
только не все видео обрезает корректно , местами захватывает слишком много лишних секунд. и в целом она капризная , MKV формат по умолчанию не есть хорошо. Вегасом он не открывается . надо следить как сохраняете видео
2 | 2 | Ответить
ори про Avidemux 2.7.5 / 2.7.4 [13-04-2020]
Эта прога уже не бесплатная. только первые 2 видео сохраняет, потом платить надо.
29 | 15 | Ответить
Андрей про Avidemux 2.7.5 / 2.7.4 [10-03-2020]
Не упомянуто главное достоинство: редактирование БЕЗ перекомпрессии. То есть готовый файл по ключевым кадрам можно обрезать сразу.
4 | 3 | Ответить