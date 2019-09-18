DaVinci Resolve - полнофункциональный набор профессиональных инструментов для цветокоррекции, монтажа и обработки видео и звука. Данный продукт широко используется многими известными голливудскими киностудиями в процессе создания фильмов, сериалов, рекламных роликов, телепрограмм и видеоклипов.
Присутствует возможность раскройки, склеивания, подгонки клипов, синхронизации аудио и видеофайлов, добавления эффектов и переходов, а также сведения треков, имеется функция пакетного рендеринга, поддержка форматов XML, AAF и EDF для последующей обработки проектов в Adobe Premiere, Apple Final Cut, Avid Media Composer и ProTools.
Ключевые особенности:
- Две временные шкалы.
- Режим Source Tape.
- Специальный интерфейс подгонки.
- Автоматическая синхронизация клипов и монтажных точек.
- Быстрый просмотр всей временной шкалы или клипов с переменной скоростью воспроизведения в зависимости от продолжительности видео.
- Преобразование, стабилизация и хронометражные эффекты.
- Мгновенный рендеринг и загрузка материала на популярные онлайн-платформы YouTube и Vimeo.
- Прямой импорт отдельных файлов или всей директории со страницы Cut непосредственно в проект.
- Возможность масштабировать интерфейс.
- Пользовательские настройки временной шкалы.
- Возможность применять смешивание, преобразование, плагины ResolveFX и цветовые схемы к клипам.
- Распознавание лиц.
- Точный переход к нужному аудиофрагменту.
- Функция стабилизации изображения.
- Редактирование ключевых кадров с помощью кривых.
- Эффект Speed Warp.
- Обработка только измененных кадров вместо повторной кодировки всего файла.
- Интеграция с платформой Frame.io.
- Ускоренная обработка 3D-материала.
- Ускорение графического процессора.
- Оптимизация работы с масками.
- Улучшенный трекинг.
- Оптимизация кэширования.
- Кривые и гистограммы.
- Возможность копировать цветовую схему, окна, средства трекинга и эффекты плагинов между разными узлами.
- Улучшенная совместимость с плагинами OpenFX.
- Поддержка Dolby Atmos, Auro-3D, SMPTE ST2098 и шины на 26 каналов для обработки и создания аудиодорожки в форматах объемного звука.
- Совместная работа над HDR.
- И многое другое...
Примечание! У бесплатной версии есть несколько ограничений, которые обычному пользователю, скорее всего, будут незаметны. Среди них более низкое 4К-разрешение, отсутствие поддержки совместной работы и водяные знаки для некоторых фильтров.