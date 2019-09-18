DaVinci Resolve для Windows

DaVinci Resolve 16.0

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Описание DaVinci Resolve 16.0Описание   Скачать DaVinci Resolve 16.0СКАЧАТЬ (1,48 Гб) Скриншоты DaVinci Resolve 16.0Скриншоты (2)   Статистика DaVinci Resolve 16.0Статистика   Отзывы о DaVinci Resolve 16.0Отзывы (0)  
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DaVinci Resolve - полнофункциональный набор профессиональных инструментов для цветокоррекции, монтажа и обработки видео и звука. Данный продукт широко используется многими известными голливудскими киностудиями в процессе создания фильмов, сериалов, рекламных роликов, телепрограмм и видеоклипов.

Присутствует возможность раскройки, склеивания, подгонки клипов, синхронизации аудио и видеофайлов, добавления эффектов и переходов, а также сведения треков, имеется функция пакетного рендеринга, поддержка форматов XML, AAF и EDF для последующей обработки проектов в Adobe Premiere, Apple Final Cut, Avid Media Composer и ProTools.

Ключевые особенности:

  • Две временные шкалы.
  • Режим Source Tape.
  • Специальный интерфейс подгонки.
  • Автоматическая синхронизация клипов и монтажных точек.
  • Быстрый просмотр всей временной шкалы или клипов с переменной скоростью воспроизведения в зависимости от продолжительности видео.
  • Преобразование, стабилизация и хронометражные эффекты.
  • Мгновенный рендеринг и загрузка материала на популярные онлайн-платформы YouTube и Vimeo.
  • Прямой импорт отдельных файлов или всей директории со страницы Cut непосредственно в проект.
  • Возможность масштабировать интерфейс.
  • Пользовательские настройки временной шкалы.
  • Возможность применять смешивание, преобразование, плагины ResolveFX и цветовые схемы к клипам.
  • Распознавание лиц.
  • Точный переход к нужному аудиофрагменту.
  • Функция стабилизации изображения.
  • Редактирование ключевых кадров с помощью кривых.
  • Эффект Speed Warp.
  • Обработка только измененных кадров вместо повторной кодировки всего файла.
  • Интеграция с платформой Frame.io.
  • Ускоренная обработка 3D-материала.
  • Ускорение графического процессора.
  • Оптимизация работы с масками.
  • Улучшенный трекинг.
  • Оптимизация кэширования.
  • Кривые и гистограммы.
  • Возможность копировать цветовую схему, окна, средства трекинга и эффекты плагинов между разными узлами.
  • Улучшенная совместимость с плагинами OpenFX.
  • Поддержка Dolby Atmos, Auro-3D, SMPTE ST2098 и шины на 26 каналов для обработки и создания аудиодорожки в форматах объемного звука.
  • Совместная работа над HDR.
  • И многое другое...

Примечание! У бесплатной версии есть несколько ограничений, которые обычному пользователю, скорее всего, будут незаметны. Среди них более низкое 4К-разрешение, отсутствие поддержки совместной работы и водяные знаки для некоторых фильтров.

DaVinci Resolve
DaVinci Resolve
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе DaVinci Resolve

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