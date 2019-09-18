DaVinci Resolve - полнофункциональный набор профессиональных инструментов для цветокоррекции, монтажа и обработки видео и звука. Данный продукт широко используется многими известными голливудскими киностудиями в процессе создания фильмов, сериалов, рекламных роликов, телепрограмм и видеоклипов.

Присутствует возможность раскройки, склеивания, подгонки клипов, синхронизации аудио и видеофайлов, добавления эффектов и переходов, а также сведения треков, имеется функция пакетного рендеринга, поддержка форматов XML, AAF и EDF для последующей обработки проектов в Adobe Premiere, Apple Final Cut, Avid Media Composer и ProTools.

Ключевые особенности:

Две временные шкалы.

Режим Source Tape.

Специальный интерфейс подгонки.

Автоматическая синхронизация клипов и монтажных точек.

Быстрый просмотр всей временной шкалы или клипов с переменной скоростью воспроизведения в зависимости от продолжительности видео.

Преобразование, стабилизация и хронометражные эффекты.

Мгновенный рендеринг и загрузка материала на популярные онлайн-платформы YouTube и Vimeo.

Прямой импорт отдельных файлов или всей директории со страницы Cut непосредственно в проект.

Возможность масштабировать интерфейс.

Пользовательские настройки временной шкалы.

Возможность применять смешивание, преобразование, плагины ResolveFX и цветовые схемы к клипам.

Распознавание лиц.

Точный переход к нужному аудиофрагменту.

Функция стабилизации изображения.

Редактирование ключевых кадров с помощью кривых.

Эффект Speed Warp.

Обработка только измененных кадров вместо повторной кодировки всего файла.

Интеграция с платформой Frame.io.

Ускоренная обработка 3D-материала.

Ускорение графического процессора.

Оптимизация работы с масками.

Улучшенный трекинг.

Оптимизация кэширования.

Кривые и гистограммы.

Возможность копировать цветовую схему, окна, средства трекинга и эффекты плагинов между разными узлами.

Улучшенная совместимость с плагинами OpenFX.

Поддержка Dolby Atmos, Auro-3D, SMPTE ST2098 и шины на 26 каналов для обработки и создания аудиодорожки в форматах объемного звука.

Совместная работа над HDR.

И многое другое...

Примечание! У бесплатной версии есть несколько ограничений, которые обычному пользователю, скорее всего, будут незаметны. Среди них более низкое 4К-разрешение, отсутствие поддержки совместной работы и водяные знаки для некоторых фильтров.