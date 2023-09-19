CapCut для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bytedance Pte. Ltd.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|620,42 Мб
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CapCut - это универсальное приложение для редактирования видео, разработанное для пользователей ПК с ОС Windows. С его помощью вы сможете легко создавать потрясающие видеоролики, обогащенные множеством функций и интуитивно понятным интерфейсом.
CapCut позволяет создавать видео без водяных знаков как для коммерческого использования, так и для личных нужд. Раскройте свой творческий потенциал и делайте видеоролики, которые будут выделяться среди других.
Основные возможности CapCut:
- Визуальное редактирование: CapCut предоставляет интуитивный визуальный редактор, который позволяет вам создавать сложные видео без необходимости в глубоких навыках видеомонтажа.
- Готовые компоненты: Используйте богатую библиотеку готовых компонентов для быстрого создания видеороликов. Это позволяет вам экономить время и улучшать качество ваших проектов.
- Зеленый фон и анимации: CapCut обладает функцией "зеленого экрана" и множеством анимаций, которые позволяют вам добавлять к видео творческие элементы и сделать ваши ролики уникальными.
- Профессиональное редактирование: Мощные инструменты редактирования и возможности цветокоррекции гарантируют, что ваши видеоролики будут выглядеть профессионально и качественно.
- Музыкальная библиотека: CapCut предоставляет богатую коллекцию музыки и звуковых эффектов, чтобы сделать ваше видео более выразительным.
- Транскрибация видео: Автоматическая транскрибация видео в текст и перевод на разные языки делают видеоролики более доступными и удобными для аудитории.
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