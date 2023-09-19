CapCut - это универсальное приложение для редактирования видео, разработанное для пользователей ПК с ОС Windows. С его помощью вы сможете легко создавать потрясающие видеоролики, обогащенные множеством функций и интуитивно понятным интерфейсом.

CapCut позволяет создавать видео без водяных знаков как для коммерческого использования, так и для личных нужд. Раскройте свой творческий потенциал и делайте видеоролики, которые будут выделяться среди других.

Основные возможности CapCut: