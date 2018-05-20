Gpg4win для Windows

Gpg4win 3.1.1

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Описание Gpg4win 3.1.1Описание   Скачать Gpg4win 3.1.1СКАЧАТЬ (27,03 Мб) Скриншоты Gpg4win 3.1.1Скриншоты (9)   Статистика Gpg4win 3.1.1Статистика   Отзывы о Gpg4win 3.1.1Отзывы (0)  
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4.71 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.71 из 5
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Gpg4win - бесплатный набор инструментов, предназначенных для шифрования файлов и электронных сообщений. В состав пакета входят следующие компоненты: ядро программы, менеджер сертификатов и ключей шифрования, плагин для почтового клиента Microsoft Outlook 2003/2007, плагин для шифрования файлов, а также небольшой почтовый клиент.

Основные возможности программы:

  • Поддержка стандартов шифрования OpenPGP и S/MIME (X.509).
  • Шифрование папок и файлов из контекстного меню Windows Explorer.
  • Создание и проверка контрольных сумм файлов.
  • Встроенный плагин для Microsoft Outlook 2003/2007, позволяющий шифровать электронные сообщения.
  • Наличие менеджера сертификатов и ключей шифрования Kleopatra.
  • Возможность экспорта сертификатов.
  • Наличие небольшого почтового клиента с интегрированной поддержкой GnuPG.

 

Скриншоты Gpg4win:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 735
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКлиенты - Шифрование
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