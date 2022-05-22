The Bat! Home для Windows
|Оценка:
|4.14/5 голосов - 363
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 2000 руб. | Купить
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|10.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ritlabs
|Категория:
|Клиенты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 239 508 | Статистика
|Размер:
|137,48 Мб
The Bat! - наиболее удобный и мощный клиент для работы с почтой. Программа позволяет работать с неограниченным количеством почтовых ящиков (протоколы IMAP4, POP3, APOP и SMTP почтовых серверов), имеет настраиваемую систему фильтров, редактор текста с форматированием, шаблоны сообщений и "быстрые шаблоны", умеет проверять орфографию и поддерживает PGP.
Кроме этого, диспетчер писем может работать с ними прямо на сервере (без загрузки на компьютер пользователя), имеется записная книжка, функция дозвона и утилита для просмотра графических файлов. Из всех новинок, появившихся в The Bat!, можно отметить внешний вид программы. Теперь возможность добавлять свои иконки вместо стандартных расширена - поддерживается полупрозрачность и новые форматы файлов. На сайте компании будут публиковаться альтернативные наборы графики. Также упрощена процедура создания и редактирования фильтров сортировки сообщений.
Начиная с The Bat! 3.0 изменены виды лицензий. Теперь будут доступны два пакета:
- Home (для домашнего использования)
- The Bat! Pro (для коммерческой деятельности и опытных пользователей)
Улучшения:
- Обновлена версия CEF до 101.0.15
- Системный веб-браузер открывается автоматически для аутентификации OAUTH в Gmail
- Опция "Всегда использовать системный браузер для аутентификации OAUTH" в меню "Свойства → Настройка → Другие опции"
Исправления:
- Совет дня использовал неверный путь файла
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Отзывы о программе The Bat! Home
Тагир про The Bat! Home 8.3.0 [30-03-2018]
Не стоит тратить, деньги и время, есть много доказательств работы с техподдержкой данного ПО, они беспомощны перед ошибками своей программы! Валится стабильно! Ошибки постоянные! Восстановление из резервной копии - на 100% виснет! Техподдержка хорошо если ответит через 10 дней а то и больше, чаще всего они вам в принципе не помогут! Очень долго мучаюсь с данным ПО! Письма утерены с декабря 2017 по сегодняшний день, мы очень плотно работаем по строительству, представляете потерять все переписки, при том что мы еще лицензии получаем и вели диалоги через почту с госструктурами.... УЖАС! При этом у нас свой сервисный центр с ПК мы на ты, так же занимаемся вебразработками, так что от ПК мы не далеки! НЕ стоит тратить денег! Допустим пользовались бесплатным thunderbird проблемы и сбои случались с периодичностью 1 раз в полгода, при этом письма не разу не теряли! The bat Voyager профессионал пользуемся с октябрь ноябрь - 2017 года, в месяц приходится обращаться в техподдержку по 2-3 раза, сбои 1 раз в месяц стабильно! Делайте вывод, думали заплатим и получим стабильное по, но бесплатное оказалось качественнее, единственный плюс что есть техподдержка НО ТОЛКУ ОТ НЕЕ 0!
9 | 3 | Ответить
Михаил в ответ Тагир про The Bat! Home 8.5.2 [03-07-2018]
Ручки видимо у Вас все-таки кривые. Пользуюсь уже 10 лет, ни одного сбоя! При том, что прога без лицензии!
8 | 7 | Ответить
machinemail про The Bat! Home 8.2.4 [24-01-2018]
Нормальная прога, вот ссылка на инструкцию как подключить к ней внешний smtp сервер
https://www.youtube.com/watch?v=5FW3t5TqqfU&t=5s
Сервер можно подключить любой и это + конечно. Без проблем был подключен сервер отсюда:
https://smtp.bz/
6 | 2 | Ответить
Виталий про The Bat! Home 7.4.16 [02-09-2017]
Пользовал еще старую версию 1.7 (или 1.3, уже не помню), прога была легкая, удобная, без всяких наворотов и всякой ерунды. Пока на яндексе они не запретили пользоваться такими старыми версиями. Вот уж козлы, им-то какая разница. Вот так этой программой уже и не пользуюсь неск. лет, а новую версию ставить как-то лениво, да и набито туда всякой хрени ненужной куча.
6 | 3 | Ответить
Евг про The Bat! Home 7.0.0.56 [12-11-2015]
вот почему я до сих пор пользуюсь аутлук экспресс.
одной кнопкой проверяю письма и заодно отправляю написанные.
и всё. никаких настроек и лишних кнопок в окне.
10 | 3 | Ответить
ok в ответ Евг про The Bat! Home 7.1.4 [02-01-2016]
вот именно - аутглюк годится только для чайников, которым нужно только отправить-принять пару писем в неделю с единственного почтового ящика.
да, в the Bat приключаются ошибки, но из моего почти 20-летнего интернет-опыта это все же лучшее из имеющегося
6 | 15 | Ответить
Stas в ответ Евг про The Bat! Home 7.1.18 [05-05-2016]
Виктор в ответ ok про The Bat! Home 7.3.2 [17-09-2016]
Отправить\принять - всё, что требуется для почтовика, не более. Или, по-вашему, круче - значит лучше?
5 | 4 | Ответить