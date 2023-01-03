Отзывы о программе SeaMonkey

Виктория

Пользуюсь этим браузером на Runtu Lite 18.04 x32. Восторгов по нему не разделяю, и дело не в дизайне из 90-х. На пустой стартовой странице в этом браузере компьютер потребляет около 350 Мб ОЗУ из 1242 доступных, но процессор (32-битный Селерон на 1,8 ГГц) загружается на 100%. А в ходе интернет-сёрфинга потребление ОЗУ доходит до 700 с лишним Мб, при этом память высвобождается лишь при закрытии браузера. И это с одной единственной открытой вкладкой! Ещё этот браузер очень часто глючит и вылетает, а расширений на него, кроме блокировщика рекламы и словарей разной степени кривизны, вообще нет никаких, потому что большая часть из предлагаемых расширений попросту "не совместима"!

Это не браузер, а просто какой-то паршивый косплей Эксплорера, у которого из плюсов лишь большое количество настроек. Но какой толк от настроек, когда браузер падает чуть реже, чем всегда, а расширений на него нет?



Если бы не дистрибутив, я бы с этим недобраузером ни за что бы не стала связываться. Мой выбор остаётся за Хромом, даже несмотря на то, что его 32-битные версии больше не поддерживаются. Собственно, именно с Хрома в 49 версии я сейчас и пишу, загрузив ПК под ХР, и аналогичных Seamonkey проблем с ним нет и никогда не было, не говоря уж про то, что Хром не так сильно нагружает столь древнее железо. Хотела бы иметь точно такой же современный и стабильный браузер как Хром и на 32-битном Линуксе, но увы.

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