SeaMonkey для Windows
|Оценка:
|4.09/5 голосов - 185
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.53.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mozilla Organization
|Категории:
|Клиенты - Новости, RSS клиенты
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 67 603 | Статистика
|Размер:
|38,88 Мб
SeaMonkey - Наследник легендарного Mozilla Suite - интегрированного набора программ для работы во всемирной сети Интернет. Включает в себя браузер, почтовый клиент, модуль чтения новостей, HTML редактор и IRC-клиент.
За основу пакета взята Mozilla Suite, как проверенный годами продукт, обладающий колоссальной стабильностью и выверенным кодом. К этой основе было добавлено множество функций, ставших привычными для пользователей Mozilla Firefox и Mozilla Thunderbird.
SeaMonkey имеет более богатые настройки, чем Firefox и Thunderbird вместе взятые, для удобства работы с ним требуется намного меньше расширений. Это положительным образом сказывается на стабильности.
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Отзывы о программе SeaMonkey
Виктория про SeaMonkey 2.53.13 [08-10-2022]
Пользуюсь этим браузером на Runtu Lite 18.04 x32. Восторгов по нему не разделяю, и дело не в дизайне из 90-х. На пустой стартовой странице в этом браузере компьютер потребляет около 350 Мб ОЗУ из 1242 доступных, но процессор (32-битный Селерон на 1,8 ГГц) загружается на 100%. А в ходе интернет-сёрфинга потребление ОЗУ доходит до 700 с лишним Мб, при этом память высвобождается лишь при закрытии браузера. И это с одной единственной открытой вкладкой! Ещё этот браузер очень часто глючит и вылетает, а расширений на него, кроме блокировщика рекламы и словарей разной степени кривизны, вообще нет никаких, потому что большая часть из предлагаемых расширений попросту "не совместима"!
Это не браузер, а просто какой-то паршивый косплей Эксплорера, у которого из плюсов лишь большое количество настроек. Но какой толк от настроек, когда браузер падает чуть реже, чем всегда, а расширений на него нет?
Если бы не дистрибутив, я бы с этим недобраузером ни за что бы не стала связываться. Мой выбор остаётся за Хромом, даже несмотря на то, что его 32-битные версии больше не поддерживаются. Собственно, именно с Хрома в 49 версии я сейчас и пишу, загрузив ПК под ХР, и аналогичных Seamonkey проблем с ним нет и никогда не было, не говоря уж про то, что Хром не так сильно нагружает столь древнее железо. Хотела бы иметь точно такой же современный и стабильный браузер как Хром и на 32-битном Линуксе, но увы.
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Вася про SeaMonkey 2.53.3 [10-09-2020]
полное ГМО
22% проца 6 ядерного на 1й странице СМИ.
удалил
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елена про SeaMonkey 2.49.4 [07-08-2019]
Мне понравился браузер,у меня виндовс хр-старый ноутбук.Раньше пробовала Файерфокс-все тупило ужасно,а тут все хорошо! Шустро!
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Paladin про SeaMonkey 2.49.4 [07-08-2018]
Хороший браузер, дизайн скорее интересный, чем унылый, так как все остальные гонятся за трендами. Из минусов: мало расширений и будет еще меньше, так как Мозилла поменяла в Огнелисе движок, некоректное отображение элементов на некоторых сайтах. Для решения этих проблем нужно большое комьюнити, чего, к сожалению, у программы нет(
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Виталий про SeaMonkey 2.49.1 [21-01-2018]
Первые ощущения - шустряк и экономия ресурсов, после хрома на ХР с 1 Гб оперативки это просто изумление! ... но затем почему-то начало набирать оперативную память во время серфинга =( в итоге как бы шило на мыло вышло! Да поставил 2 расширения - блокировщик рекламы и "Вкомфорте"!
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Знаток в ответ Виталий про SeaMonkey 2.49.2 [11-03-2018]
Браузеры на основе Хром, на "глазах" толстеют, и чтоб много памяти не забирал приходится либо временно отключать расширения, либо лезть в диспетчер зада хромированного браузера и удалять все процессы, получается псевдо-автономный режим.
Но мой любимый браузер "FireFox Mozila 3.6". Там до сихпор работает гугловская панель, с помощь которой перевожу локальные текстовые файлы (txt-файлы переносил в браузер).
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