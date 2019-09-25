Программы для Windows » E-Mail » Анти-СПАМ » Mozilla Thunderbird 68.1.1
Mozilla Thunderbird для Windows

Mozilla Thunderbird 68.1.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Mozilla Thunderbird 68.1.1Описание   Скачать Mozilla Thunderbird 68.1.1СКАЧАТЬ (38,66 Мб) Скриншоты Mozilla Thunderbird 68.1.1Скриншоты (5)   Статистика Mozilla Thunderbird 68.1.1Статистика   Отзывы о Mozilla Thunderbird 68.1.1Отзывы (94)  
Оцените программу!
4.57 из 5, всего оценок - 170
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой.

Используя Thunderbird для работы c электронной почтой, вы получаете:

  • высокую безопасность; в Windows программа не использует в своей работе движок IE для отображения писем в формате HTML, а значит не реагирует на все традиционные уязвимости; разумеется, ничто не спасет, если вы запускаете прикрепленный файл в письме от неизвестного адресата с названием “Naked Britney”
  • отменную поддержку HTML; мало того, что почтовый клиент безошибочно отображает HTML, он еще имеет отличный HTML-редактор, создающий компактный код
  • виртуальные папки; кроме фильтров, а также традиционных папок, где можно хранить письма по определенным условиям, Thunderbird поддерживает виртуальные папки, являющиеся физически просто результатами поиска, множественным фильтром; скорость работы в такими папками на порядки выше
  • продуманный интерфейс, доступный для освоения даже человеку далекому от высоких технологий (настраиваемая панель инструментов, лаконичное меню и т.д.)
  • расширяемость; почтовый клиент поддерживает смену внешнего вида с помощью тем и добавление новых уникальных функций с помощью расширений;

Thunderbird автоматически фильтрует рекламу, а также может загружать только заголовки, а письма вручную удалять на сервере. Поддерживаются RSS-новости. Почтовый клиент развивается, регулярно выходят новые версии, исправляются найденные ошибки, добавляются новые функции.

Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)16 / 151 002
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнти-СПАМ - Клиенты - Мониторинг
ТОП-сегодня раздела "Анти-СПАМ"
 

Mozilla Thunderbird 68.1.0

Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой. Встроенный HTML редактор

AGAVA SpamProtexx 2.4.2.218

Спам фильтр AGAVA SpamProtexx решает ряд проблем, традиционных для антиспам - программ, а также обладает новыми возможностями в сфере защиты от спама. Он

G-Lock SpamCombat 3.0 Build 1000

G-Lock SpamCombat — бесплатная программа для фильтрации спама, поступающего в ваш почтовый ящик

Pegasus Mail 4.73

Pegasus Mail - Многофункциональная почтовая программа. Обладает широчайшими функциями, присущими аналогичным коммерческим продуктам

Spamihilator 1.6.0

Spamihilator - Программа позволяет отсеять до 98 процентов нежелательных писем и спама, поступающих в ваш почтовый ящик

Spamoed 4.7

Spamoed - Программа является лучшим решением для борьбы со спамом (нежелательной электронной рассылкой)

скачать Adguard

Отзывы о программе Mozilla Thunderbird

Олег Н. про Mozilla Thunderbird 52.8.0 [20-05-2018]

Прога -ГОВНИЩЕ! Отображает только две папки:"входящие" и "удаленные". А у меня в "архиве" куча важных писем. И в настройках поставлено ОТОБРАЖАТЬ ВСЕ ПАПКИ! Но неа НЕ ОТОБРАЖАЕТ!
| 2 | Ответить

Александр про Mozilla Thunderbird 45.1.1 Rus [28-09-2016]

Для тех, кто использует почту как инструмент работы в любое время на любом устройстве почтовик отличный. Перенос писем, совместимость ОДНОВРЕМЕННАЯ с Windows, Ubuntu. За возможность хранить все на внешнем сьемном диске и, подключившись к любому компьютеру пользоваться, как на локальном - отдельное спасибо разработчикам. Как универсальный почтовик - Супер.
4 | | Ответить

alex про Mozilla Thunderbird 45.1.1 Rus [15-07-2016]

последнее время тупит невероятно.. каждые пару минут подвисает и приходится ждать. пока разглючит.. короче сейчас думаю куда перейти с thunderbird // замахался я с ним
1 | 3 | Ответить

Lin про Mozilla Thunderbird 38.3.0 Rus [02-11-2015]

В Линуксе 38.3 не отображает число писем в папке и нет аддонов, чтоб заставить её делать это. Если поправят, будет замечательная программа.
| 2 | Ответить

Усталый пони про Mozilla Thunderbird 38.2.0 Rus [23-08-2015]

Пришлось установить когда отвалился штатный почтовик от MS..
Через web интерфейс сил нет как муторно.
Аскетичный вид нравится, сижу тестирую
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (94) / Добавить отзыв
 