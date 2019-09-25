Mozilla Thunderbird 68.1.1

Описание СКАЧАТЬ ( 38,66 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (94)

Оцените программу!

4.57 из 5, всего оценок - 170 Рейтинг программы - 4.57 из 5

1

2

3

4

5 Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой. Используя Thunderbird для работы c электронной почтой, вы получаете: высокую безопасность; в Windows программа не использует в своей работе движок IE для отображения писем в формате HTML, а значит не реагирует на все традиционные уязвимости; разумеется, ничто не спасет, если вы запускаете прикрепленный файл в письме от неизвестного адресата с названием “Naked Britney”

отменную поддержку HTML; мало того, что почтовый клиент безошибочно отображает HTML, он еще имеет отличный HTML-редактор, создающий компактный код

виртуальные папки; кроме фильтров, а также традиционных папок, где можно хранить письма по определенным условиям, Thunderbird поддерживает виртуальные папки, являющиеся физически просто результатами поиска, множественным фильтром; скорость работы в такими папками на порядки выше

продуманный интерфейс, доступный для освоения даже человеку далекому от высоких технологий (настраиваемая панель инструментов, лаконичное меню и т.д.)

расширяемость; почтовый клиент поддерживает смену внешнего вида с помощью тем и добавление новых уникальных функций с помощью расширений; Thunderbird автоматически фильтрует рекламу, а также может загружать только заголовки, а письма вручную удалять на сервере. Поддерживаются RSS-новости. Почтовый клиент развивается, регулярно выходят новые версии, исправляются найденные ошибки, добавляются новые функции. Mozilla Thunderbird для macOS

ТОП-сегодня раздела "Анти-СПАМ" Mozilla Thunderbird 68.1.0 Mozilla Thunderbird - достаточно мощный бесплатный почтовый клиент, который позволяет максимально эффективно работать с электронной почтой. Встроенный HTML редактор AGAVA SpamProtexx 2.4.2.218 Спам фильтр AGAVA SpamProtexx решает ряд проблем, традиционных для антиспам - программ, а также обладает новыми возможностями в сфере защиты от спама. Он G-Lock SpamCombat 3.0 Build 1000 G-Lock SpamCombat — бесплатная программа для фильтрации спама, поступающего в ваш почтовый ящик Pegasus Mail 4.73 Pegasus Mail - Многофункциональная почтовая программа. Обладает широчайшими функциями, присущими аналогичным коммерческим продуктам Spamihilator 1.6.0 Spamihilator - Программа позволяет отсеять до 98 процентов нежелательных писем и спама, поступающих в ваш почтовый ящик Spamoed 4.7 Spamoed - Программа является лучшим решением для борьбы со спамом (нежелательной электронной рассылкой)