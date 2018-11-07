Everything для Windows

Everything 1.4.1.895

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Описание Everything 1.4.1.895Описание   Скачать Everything 1.4.1.895СКАЧАТЬ (1,29 Мб) Скриншоты Everything 1.4.1.895Скриншоты (1)   Статистика Everything 1.4.1.895Статистика   Отзывы о Everything 1.4.1.895Отзывы (21)  
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4.80 из 5, всего оценок - 49
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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Everything - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого поиска файлов и папок по их имени.

Пользоваться утилитой очень легко - после запуска Everything сканирует ПК и отображает все найденные файлы и каталоги. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы, которые не соответствуют задаваемым параметрам отсеиваются.

Что нового в Everything 1.4.1.895?
  • Индексирование размеров, дат и атрибутов
  • Быстрая сортировка
  • Миниатюры
  • Панель просмотра
  • Поддержка ReFS
  • Расширенный поиск
  • Групповое переименование файлов
  • Поиск по содержимому
  • Быстрое переиндексирование
Скриншоты Everything:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 36 154
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

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Отзывы о программе Everything

Татьяна про Everything 1.4.1.877 [11-09-2018]

Довольна! Находит нужные файлы за секунды.
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Александр про Everything 1.3.4.686 [29-12-2016]

Не знаю как он работает, но он лучший.
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Раиса5 про Everything 1.3.4.686 [21-09-2016]

В компьютере незванный гость.Пользуется компом,как своим.Много раз меняли винду,что только не делали ,а он проникает всюду ,даже в антивирусы и другие программы в свойствах в разделе "безопасность",сначала с правами администратора,а потом и вовсе владельца.Помогите,кто знает,пожалуйста!!!Себя обозначает как virtuaapp/didlogical,имя O2nezodggdx - Это адрес в сети или в интернете,определяет устойчивость "локальный компьютер".Меняла компы на новые,винды 100 раз.Пробовала и этой маленькой утилитой - не находит! Что делать?
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Игорь в ответ Раиса5 про Everything 1.4.1.877 [07-11-2018]

Если смена виндоус не помогает, вероятно вирусом заражен роутер.
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Владимир Михайлович про Everything 1.3.4.686 [11-09-2016]

Спасибо. Отличная программа. Очень рад, что её поставил.
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Azazello про Everything 1.3.4.686 [12-08-2016]

Эта поганая программа периодически не находит файлы, которые существуют на жестком диске.
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Виктор в ответ Azazello про Everything 1.4.1.877 [07-01-2018]

Лучший поисковик, пользуюсь много лет, пользуюсь каждый день,всем рекомендую!
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