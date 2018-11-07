Everything - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого поиска файлов и папок по их имени.
Пользоваться утилитой очень легко - после запуска Everything сканирует ПК и отображает все найденные файлы и каталоги. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы, которые не соответствуют задаваемым параметрам отсеиваются.
Архивариус 3000 - Это программа для поиска документов и почтовых сообщений на компьютере, в локальной сети и съёмных дисках (CD, DVD и др.)
Отзывы о программе Everything
Татьяна про Everything 1.4.1.877 [11-09-2018]
Довольна! Находит нужные файлы за секунды. | | Ответить
Александр про Everything 1.3.4.686 [29-12-2016]
Не знаю как он работает, но он лучший. 2 | | Ответить
Раиса5 про Everything 1.3.4.686 [21-09-2016]
В компьютере незванный гость.Пользуется компом,как своим.Много раз меняли винду,что только не делали ,а он проникает всюду ,даже в антивирусы и другие программы в свойствах в разделе "безопасность",сначала с правами администратора,а потом и вовсе владельца.Помогите,кто знает,пожалуйста!!!Себя обозначает как virtuaapp/didlogical,имя O2nezodggdx - Это адрес в сети или в интернете,определяет устойчивость "локальный компьютер".Меняла компы на новые,винды 100 раз.Пробовала и этой маленькой утилитой - не находит! Что делать? | 42 | Ответить
Игорь в ответ Раиса5 про Everything 1.4.1.877 [07-11-2018]
Если смена виндоус не помогает, вероятно вирусом заражен роутер. | | Ответить
Владимир Михайлович про Everything 1.3.4.686 [11-09-2016]
Спасибо. Отличная программа. Очень рад, что её поставил. 1 | | Ответить
Azazello про Everything 1.3.4.686 [12-08-2016]
Эта поганая программа периодически не находит файлы, которые существуют на жестком диске. | 2 | Ответить
Виктор в ответ Azazello про Everything 1.4.1.877 [07-01-2018]
Лучший поисковик, пользуюсь много лет, пользуюсь каждый день,всем рекомендую! | | Ответить