5 Everything - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого поиска файлов и папок по их имени. Пользоваться утилитой очень легко - после запуска Everything сканирует ПК и отображает все найденные файлы и каталоги. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы, которые не соответствуют задаваемым параметрам отсеиваются. Что нового в Everything 1.4.1.895?

Индексирование размеров, дат и атрибутов

Быстрая сортировка

Миниатюры

Панель просмотра

Поддержка ReFS

Расширенный поиск

Групповое переименование файлов

Поиск по содержимому

Быстрое переиндексирование