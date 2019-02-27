BulkFileChanger для Windows

BulkFileChanger 1.60

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Описание BulkFileChanger 1.60Описание   Скачать BulkFileChanger 1.60СКАЧАТЬ (88 Кб) Скриншоты BulkFileChanger 1.60Скриншоты (3)   Статистика BulkFileChanger 1.60Статистика   Отзывы о BulkFileChanger 1.60Отзывы (0)  
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BulkFileChanger - небольшая утилита, позволяющая создавать списки файлов из нескольких папок, а затем проводить какие-либо действия с ними - модифицировать дату их создания / редактирования / доступа, изменять атрибуты файла (только для чтения, скрытый, системный), запускать исполняемый файл, а также копировать / вырезать и вставлять в Explorer.

Скриншоты BulkFileChanger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 993
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе BulkFileChanger

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