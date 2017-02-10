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Universal USB Installer для Windows

Universal USB Installer 1.9.7.2

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Описание Universal USB Installer 1.9.7.2Описание   Скачать Universal USB Installer 1.9.7.2СКАЧАТЬ (1,33 Мб) Скриншоты Universal USB Installer 1.9.7.2Скриншоты (2)   Статистика Universal USB Installer 1.9.7.2Статистика   Отзывы о Universal USB Installer 1.9.7.2Отзывы (7)  
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4.34 из 5, всего оценок - 34
  • Рейтинг программы - 4.34 из 5
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Universal USB Installer - небольшая бесплатная программа, которая позволяет создавать загрузочные флешки из различных дистрибутивов Linux (сборки на основе Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora, OpenSUSE, Puppy Linux и другие).

Утилита очень проста в использовании - необходимо выбрать сборку, которая будет записана на носитель и указать расположение образа на жестком диске (присутствует возможность загрузить образ с официального сайта). Также присутствует функция Persistence и возможность отформатировать флешку в FAT32.

Что нового в Universal USB Installer 1.9.7.2?
  • Различные исправления и улучшения
Скриншоты Universal USB Installer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)42 / 73 178
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Образы дисков

Отзывы о программе Universal USB Installer

Вячеслав про Universal USB Installer 1.9.3.4 [02-06-2013]

А она xp записывает?
| 12 | Ответить

Дмитрий в ответ Вячеслав про Universal USB Installer 1.9.6.2 [05-12-2015]

Само название "Universal USB Installer" указывает что программа универсальная
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mindzhurna в ответ Дмитрий про Universal USB Installer 1.9.6.2 [26-01-2016]

А вот и ничего подобного! Не делает она загрузочных ХР.
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Владислав Васильевич про Universal USB Installer 1.9.0.2 [24-06-2012]

Тьфу 3 раза, работает програмка, как часы при чём не китайские. Доволен.
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strimmen про Universal USB Installer 1.8.9.1 [26-04-2012]

Эта прога ещё и с win7,8 легко загрузочную флешку делает.
| 4 | Ответить

strimmen про Universal USB Installer 1.8.8.9 [16-04-2012]

А почему Вы не пишете в описании, что эта прога ставит на флешку win7 из образа.
| 2 | Ответить

strimmen про Universal USB Installer 1.8.8.9 [12-04-2012]

А почему Вы не пишете в описании,что эта прога ещё и win7 и win8 записывает?
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