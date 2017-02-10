Утилита очень проста в использовании - необходимо выбрать сборку, которая будет записана на носитель и указать расположение образа на жестком диске (присутствует возможность загрузить образ с официального сайта). Также присутствует функция Persistence и возможность отформатировать флешку в FAT32.

Universal USB Installer - небольшая бесплатная программа, которая позволяет создавать загрузочные флешки из различных дистрибутивов Linux (сборки на основе Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora, OpenSUSE, Puppy Linux и другие).