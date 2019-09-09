Rufus - это небольшая утилита для форматирования и создания загрузочных USB-накопителей, а также USB ключей и карт памяти. В отличие от аналогичных программ, Rufus работает гораздо быстрее и будет полезен в случаях когда:

нужно создать установочные носители USB с загрузкой ISO-образов (Windows, Linux, UEFI и т.д.)

необходимо работать на устройстве, которое не имеет установленной операционной системы

нужно прошить BIOS или создать другие прошивки из-под DOS

необходимо запустить низкоуровневые утилиты.

Кроме всего прочего, с помощью Rufus можно загрузить официальные ISO-образы различных версий операционных систем Windows 10 и Windows 8.1.

Программа очень простая в использовании, имеет стандартные и расширенные опции настройки и подойдет пользователям с любым уровнем владения компьютера.