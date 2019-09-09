Rufus для Windows

Rufus 3.7

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Описание Rufus 3.7Описание   Скачать Rufus 3.7СКАЧАТЬ (1,09 Мб) Скриншоты Rufus 3.7Скриншоты (1)   Статистика Rufus 3.7Статистика   Отзывы о Rufus 3.7Отзывы (61)  
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4.30 из 5, всего оценок - 276
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
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Rufus - это небольшая утилита для форматирования и создания загрузочных USB-накопителей, а также USB ключей и карт памяти. В отличие от аналогичных программ, Rufus работает гораздо быстрее и будет полезен в случаях когда:

  • нужно создать установочные носители USB с загрузкой ISO-образов (Windows, Linux, UEFI и т.д.)
  • необходимо работать на устройстве, которое не имеет установленной операционной системы
  • нужно прошить BIOS или создать другие прошивки из-под DOS
  • необходимо запустить низкоуровневые утилиты.

Кроме всего прочего, с помощью Rufus можно загрузить официальные ISO-образы различных версий операционных систем Windows 10 и Windows 8.1.

Программа очень простая в использовании, имеет стандартные и расширенные опции настройки и подойдет пользователям с любым уровнем владения компьютера. 

Rufus
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)634 / 734 995
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства
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Отзывы о программе Rufus

Макс про Rufus 3.4 [02-01-2019]

Лучшая из подобных программ.
не верьте спаммерам
19 | | Ответить

Виталий про Rufus 3.3 [25-10-2018]

Почитал отзывы и начал очковать пользоваться прогой. Не ведитесь, все работает и довольно быстро (в пределах 5 минут флешка готова)
9 | 2 | Ответить

Игорь про Rufus 3.3 [08-10-2018]

Дерьмище: долго записывало с образа на флешку, а потом ещё создало UEFI раздел на жестком диске вместо флешки... Трата времени,НЕ ВЗДУМАЙТЕ УСТАНАВЛИВАТЬ
3 | 49 | Ответить

Nikitka12XD про Rufus 3.1.1320 [25-07-2018]

Можно сказать самая эффективная, лёгкая и функциональная программа для создания загрузочных флешек. (Рекомендую)
6 | 4 | Ответить

александр37 про Rufus 3.1.1320 [22-07-2018]

реальное говно 3ий рас пытаюсь записать линукс.при запуске проги глючит вся файловая система. флеху жалко только купил
1 | 14 | Ответить

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