WinNTSetup для Windows

WinNTSetup 3.9.4

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Описание WinNTSetup 3.9.4Описание   Скачать WinNTSetup 3.9.4СКАЧАТЬ (670 Кб) Скриншоты WinNTSetup 3.9.4Скриншоты (3)   Статистика WinNTSetup 3.9.4Статистика   Отзывы о WinNTSetup 3.9.4Отзывы (0)  
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4.38 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
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WinNTSetup – небольшая бесплатная портативная программа для создания дополнительного загрузочного модуля операционной системы Windows. Утилита является неким альтернативным инсталлятором, что позволяет установить вторую операционную систему как в свободный раздел внутреннего или внешнего жесткого диска, так и на виртуальный жесткий диск (VHD) и флешку. При этом наличие флешки или диска с дистрибутивом не обязательно (но, если есть необходимость, для установки можно использовать эти накопители).

Основные возможности:

  • Поддержка Windows 2k/XP/2003/2008/2012/Vista/7/8.x x86/x64.
  • Работает даже на самых минималистичных WinPE.
  • Возможность выбора буквы диска для новой установки Windows.
  • Интеграция драйверов в систему.
  • Наличие uxtheme патча, разрешающего добавление неподписанных тем.
  • Присутствует возможность автоматического применения популярных твиков.
  • Поддержка «Windows to Go» для Windows 7 и более поздних версий.
  • Поддержка опции WimBoot для Windows 8.1 Update 1.
  • Поддержка всех существующих файлов WIM: WIM / SWM (XPRESS / LZX / XPRESS HUFFMAN = Wimboot сжатие).
  • Поддержка незашифрованных ESD-файлов (LZMS сжатый WIM).
WinNTSetup
WinNTSetup
WinNTSetup
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 7 804
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе WinNTSetup

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