YUMI (Your Universal Multiboot Installer) - небольшой удобный инструмент с помощью которого можно легко создать мультизагрузочный USB диск, содержащий к примеру несколько операционных систем, различные антивирусные инструменты для очистки ПК от вирусов (AVG Rescue CD, Acronis Rescue CD, AVIRA AntiVir Rescue CD, BitDefender Rescue Disk, Dr.Web Live CD, Panda SafeCD, Kaspersky Rescue Disk), системные утилиты (CloneZilla, EASUS Disk Copy, FreeDOS, GParted, Memtest86+, Parted Magic, Ultimate Boot CD) и др.
Присутствует возможность указать ISO-образ, располагающийся на жестком диске, или скачать требуемое программное обеспечение с официального сайта.
Отзывы о программе YUMI (Your Universal Multiboot Installer)
ВИКТОР про YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.1.9 [17-12-2015]
ДА!ХАРОШАЯ ПРОГА.ТОЛЬКО ПОЛОВИНА ОБРАЗОВ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.ТАКИЕ КАК ACRONIS TRUE IMAGE,ACRONIS DISK DIRECTOR И МНОГОЕ ДРУГОЕ.ОЧЕРЕДНОЙ МУСОР В ИНТЕРНЕТЕ. | 2 | Ответить
Янина про YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.1.8 [07-10-2015]
пробовала с помощью проги этой установить линукс на флешку в итоге бардак полный создал в флешке, появилась куча файлов которые не открыть и куча папок с файлами которые не открыть, мне знакомый говорил что у ноутбука встроена функция блокировать установку новой оперативки, это правда??может ли в этом быть причина? 1 | 7 | Ответить
Mich про YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.1.8 [02-08-2015]
Пользуюсь много лет, начиная с первых версий.
За это время перепробывал много других утилит.
И все таки остался с этой | 1 | Ответить
jura про YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.1.8 [29-07-2015]