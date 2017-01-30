YUMI (Your Universal Multiboot Installer) - небольшой удобный инструмент с помощью которого можно легко создать мультизагрузочный USB диск, содержащий к примеру несколько операционных систем, различные антивирусные инструменты для очистки ПК от вирусов (AVG Rescue CD, Acronis Rescue CD, AVIRA AntiVir Rescue CD, BitDefender Rescue Disk, Dr.Web Live CD, Panda SafeCD, Kaspersky Rescue Disk), системные утилиты (CloneZilla, EASUS Disk Copy, FreeDOS, GParted, Memtest86+, Parted Magic, Ultimate Boot CD) и др.

Присутствует возможность указать ISO-образ, располагающийся на жестком диске, или скачать требуемое программное обеспечение с официального сайта.