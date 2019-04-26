WinToHDD для Windows

WinToHDD 3.5

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Описание WinToHDD 3.5Описание   Скачать WinToHDD 3.5СКАЧАТЬ (8,9 Мб) Скриншоты WinToHDD 3.5Скриншоты (5)   Статистика WinToHDD 3.5Статистика   Отзывы о WinToHDD 3.5Отзывы (0)  
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4.62 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.62 из 5
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WinToHDD - простая утилита для установки, переустановки и клонирования текущей операционки Windows без использования CD/DVD-дисков или USB-накопителей. Программа очень проста в настройке и не требует каких-то специальных знаний. Главное меню представляет собой окошко с тремя основными операциями:

  • Reinstall Windows (переустановка Windows),
  • New Installation (новая установка операционной системы),
  • System Clone (клонирование операционки).

Теперь если вы захотите переустановить свою ОС, то просто кликните на соответствующую иконку, укажите путь к iso-файлу с требуемой системой, выберите раздел установки и дождитесь окончания процесса. Все проходит аналогично и с новой инсталляцией "оси".

При клонировании вы дополнительно увидите всю информацию о текущей операционной системе, после чего сможете перенести ее на другой диск (HDD или SSD).

Если вам необходимо установить (или клонировать) операционную систему Windows на USB-диск, то для этого стоит воспользоваться приложением WinToUSB.

Что нового в WinToHDD 3.5?
  • Исправлены ошибки
WinToHDD
WinToHDD
WinToHDD
WinToHDD
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)15 / 8 233
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры
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Отзывы о программе WinToHDD

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