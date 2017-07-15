WSUS Offline Update - незаменимая программа для пользователей, которым необходимо установить свежие обновления Windows и Microsoft Office на компьютер с отсутствующим подключением к сети Интернет (в режиме оффлайн). Утилита позволяет скачивать обновления для мультиязычных версий Windows Vista/ 7/8/8.1/10, Microsoft Office 2003 SP3/2007 SP3/2010 SP1, причем для каждой локации можно скачивать отдельные обновления.

В список загружаемых обновлений можно включать (или исключать) сервис-паки, Microsoft Security Essentials, библиотеки C++ Runtime, .NET Frameworks и Windows Defender Definition. По окончании загрузки присутствует возможность провести верификацию загруженных обновлений, сохранить данные в виде ISO-образа, после чего записать их на DVD-диск или USB-носитель.