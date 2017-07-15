WSUS Offline Update для Windows

WSUS Offline Update 11.0.1

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Описание WSUS Offline Update 11.0.1Описание   Скачать WSUS Offline Update 11.0.1СКАЧАТЬ (2,22 Мб) Скриншоты WSUS Offline Update 11.0.1Скриншоты (2)   Статистика WSUS Offline Update 11.0.1Статистика   Отзывы о WSUS Offline Update 11.0.1Отзывы (4)  
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4.74 из 5, всего оценок - 28
  • Рейтинг программы - 4.74 из 5
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WSUS Offline Update - незаменимая программа для пользователей, которым необходимо установить свежие обновления Windows и Microsoft Office на компьютер с отсутствующим подключением к сети Интернет (в режиме оффлайн). Утилита позволяет скачивать обновления для мультиязычных версий Windows Vista/ 7/8/8.1/10, Microsoft Office 2003 SP3/2007 SP3/2010 SP1, причем для каждой локации можно скачивать отдельные обновления.

В список загружаемых обновлений можно включать (или исключать) сервис-паки, Microsoft Security Essentials, библиотеки C++ Runtime, .NET Frameworks и Windows Defender Definition. По окончании загрузки присутствует возможность провести верификацию загруженных обновлений, сохранить данные в виде ISO-образа, после чего записать их на DVD-диск или USB-носитель.

Что нового в WSUS Offline Update 11.0.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты WSUS Offline Update:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 10 038
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбновления, патчи - Загрузка файлов
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Отзывы о программе WSUS Offline Update

presto next про WSUS Offline Update 10.0.1 [11-09-2015]

Не понятная фигня !! Не потомучто на инглише а каким именно образом она отбирает и скачивает обновления и может ли она ваще понимать установлины ли у меня они ?? Например установит загрузчик IE 11 или SP 1 и к тамуже куда ???
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Bey71 про WSUS Offline Update 9.5.3 [16-03-2015]

WSUS Offline Update 9.5.3 - уже не поддерживает Win XP
Плохо. И офис начинается с 2007. Будем искать версию постарше
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Tryndec про WSUS Offline Update 8.2 [04-03-2013]

Программа очень полезна. Ставит без ошибок (пока) все фиксы, даже те которые не хотели становиться за один раз все вместе через кривой апдейтер винды. Полезно тем кто занимаеться настройкой и установкой системы очень часто.
4 | 1 | Ответить

Повелитель про WSUS Offline Update 7.4.2 [18-08-2012]

Очень полезная прогрмма. Как я сам до такого недодумался ((
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