Windows XP Service Pack 3 (iso-образ)
Microsoft Windows XP Service Pack 3 - официальный пакет обновления 3 (SP3) для Windows XP содержит все ранее выпущенные обновления для Windows XP. Это обновление
Windows XP Service Pack 3 Rus
Windows XP Service Pack 3 - третий официальный сборник обновлений Windows XP собрал в себя все сервисные обновления и исправления для данной операционки, которые
MSI LiveUpdate 6.2.0.10
MSI LiveUpdate — это полезные и мощные приложения для автоматической загрузки и обновления BIOS, драйверов, встроенных программ для оптических накопителей (firmware)
Win Updates Disabler 1.4
Win Updates Disabler - бесплатный и простой в использовании инструмент для управления автоматическими обновлениями ОС Windows. С помощью утилиты можно
Show or hide updates 1.0
Show or hide updates - специальная утилита от Microsoft для ручного отключения установки выбранных патчей для новейшей операционной системы Windows 10
Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
Microsoft Office 2007 Service Pack 2 - первый пакет обновлений (SP2) для Microsoft Office 2007, содержащий улучшения, существенно повышающие безопасность, надежность