Shazam 10.6.2 для iPhone, iPad
Shazam - отличное приложение для определения звучащей музыки или показываемой телепередачи
Слушай аудиокниги бесплатно 7 дней 2.11 для iPhone, iPad
Отличная возможность слушать любимые аудиокниги, а не читать их, при этом не задумываясь о их стоимости. Приложение предоставляет доступ к огромной библиотеке с
DoReMi Lite 1.1 для iPad, iPhone, iPod
DoReMi Lite - эта программа превращает ваш iPhone в дудочку. Нужно дуть в микрофон и перебирать пальцами по отверстиям, чтобы менялось звучание. Причем в микрофон
Guitar Tuner 2.6 для iPhone, iPad
Guitar Tuner - небольшое полезное приложение для всех, кто играет на гитаре, позволяющее провести ее правильную настройку
iBanjo 1.2 для iPad, iPhone, iPod
iBanjo - программа которая позволяет играть на банжо, касаясь струн этого инструмента. Можно поиграть на 3-х разных банжо, разные песни
Spectograph Lite 1.0 для iPhone, iPad, iPod
Spectograph Lite - показывает спектр голоса когда вы произносите какое-либо слово в микрофон вашего iPhone. Цвет спектра можно задавать самостоятельно