SoundHound для Android

Описание
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Оценка: 3.73/5 голосов - 15
Лицензия: Условно-бесплатная
Версия:9.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Музыка
Загрузок (сегодня/всего):0 / 26 761 | Статистика
Размер:37,39 Мб
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SoundHound - эта программа позволяет по части композиции распознать название песни, ее автора, название альбома. Все что для этого нужно - поднести планшет или смартфон к источнику музыки и нажать на кнопку.

Все остальное программа сделает сама. При удачном распознании музыки, программа: может найти видео ролик искомой композиции на youtube, может найти текст песни, может найти даты выхода песни или альбома, найти похожие музыкальные композиции. Кроме этого, смотрите популярные клипы, узнавайте о новых исполнителях и лидерах мировых музыкальных чартах. Поддерживается покупка композиций с помощью Google Play и популярные аудиосервисы (Apple Music или Deezer).

Что нового в SoundHound 9.6.0?
  • Исправленные ошибки и улучшения
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Отзывы о программе SoundHound

tsb2012 про SoundHound 8.5.1 для Android [26-02-2018]

shazam лучше
2 | 2 | Ответить

Андрій про SoundHound 6.0.3 для Android [29-06-2014]

Час про**ался с этой программой, не узнала ни одной песни.
4 | 2 | Ответить

Денис про SoundHound 5.6.0 для Android [19-12-2013]

я просто в восторге!!!!! неделю искал песню а потом случайно наткнулся на эту прогу. ОБОЖАЮ!!!!
3 | 3 | Ответить

pasha про SoundHound 5.5.1 для Android [30-10-2013]

Да и хрен с ними)
3 | 2 | Ответить

l4054 про SoundHound 2.8.4 для Android [30-01-2012]

Русские песни не узнаёт!
4 | 2 | Ответить

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