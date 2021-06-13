SoundHound для Android
|Оценка:
|3.73/5 голосов - 15
|Лицензия:
|Условно-бесплатная
|Версия:
|9.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoundHound Inc.
|Категории:
|другое - Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 26 761 | Статистика
|Размер:
|37,39 Мб
|СКАЧАТЬ
SoundHound - эта программа позволяет по части композиции распознать название песни, ее автора, название альбома. Все что для этого нужно - поднести планшет или смартфон к источнику музыки и нажать на кнопку.
Все остальное программа сделает сама. При удачном распознании музыки, программа: может найти видео ролик искомой композиции на youtube, может найти текст песни, может найти даты выхода песни или альбома, найти похожие музыкальные композиции. Кроме этого, смотрите популярные клипы, узнавайте о новых исполнителях и лидерах мировых музыкальных чартах. Поддерживается покупка композиций с помощью Google Play и популярные аудиосервисы (Apple Music или Deezer).
- Исправленные ошибки и улучшения
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Отзывы о программе SoundHound
Андрій про SoundHound 6.0.3 для Android [29-06-2014]
Час про**ался с этой программой, не узнала ни одной песни.
4 | 2 | Ответить
Денис про SoundHound 5.6.0 для Android [19-12-2013]
я просто в восторге!!!!! неделю искал песню а потом случайно наткнулся на эту прогу. ОБОЖАЮ!!!!
3 | 3 | Ответить