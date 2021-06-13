SoundHound - эта программа позволяет по части композиции распознать название песни, ее автора, название альбома. Все что для этого нужно - поднести планшет или смартфон к источнику музыки и нажать на кнопку.

Все остальное программа сделает сама. При удачном распознании музыки, программа: может найти видео ролик искомой композиции на youtube, может найти текст песни, может найти даты выхода песни или альбома, найти похожие музыкальные композиции. Кроме этого, смотрите популярные клипы, узнавайте о новых исполнителях и лидерах мировых музыкальных чартах. Поддерживается покупка композиций с помощью Google Play и популярные аудиосервисы (Apple Music или Deezer).