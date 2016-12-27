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Windows Defender Offline для Windows

Windows Defender Offline 4.7.209.0 (27.12.2016)

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Описание Windows Defender Offline 4.7.209.0 (27.12.2016)Описание   Скачать Windows Defender Offline 4.7.209.0 (27.12.2016)СКАЧАТЬ (872 Кб) Скриншоты Windows Defender Offline 4.7.209.0 (27.12.2016)Скриншоты (1)   Статистика Windows Defender Offline 4.7.209.0 (27.12.2016)Статистика   Отзывы о Windows Defender Offline 4.7.209.0 (27.12.2016)Отзывы (1)  
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3.50 из 5, всего оценок - 10
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Windows Defender Offline - бесплатная утилита от компании Microsoft, которая предназначена для обнаружения и удаления вирусов, руткитов и прочих вредоносных программ еще до загрузки ОС Windows, а также позволяющая предотвращать их проникновение в систему. При помощи встроенного "помощника" программа поможет пользователю создать загрузочный CD/DVD-диск или портативный USB-носитель, после чего необходимо перезагрузить ПК. Присутствует возможность выбора быстрого, полного или выборочного сканирования.

Скриншоты Windows Defender Offline:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 649
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Антишпионы
 Вирусов нет в Windows Defender Offline 4.7.209.0 (14.10.2015) (14 Октябрь 2015)

Отзывы о программе Windows Defender Offline

Чебукин Юрий про Windows Defender Offline 4.2.223 (28.05.2013) [15-06-2013]

Пробовал запускать этот сканер с загрузочной флэшки. Фактически запускается один Windows Defender, с таким же интерфейсом как в Windows 8. Но, в отличие от системного, этому доступны все ресурсы и полный доступ к файловой системе. Конечно, во время сканирования больше ничего делать не получится. Насчёт лечения заражения ничего не скажу, так как у меня вирусов давным-давно не было и нет. Главное, что не все кряки считает вирусами, а те, что считает честно называет HackTool:Win32/Keygen или HackTool:Win32/Patch и отображает средний уровень опасности.
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