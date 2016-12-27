Windows Defender Offline 4.7.209.0 (27.12.2016) Описание СКАЧАТЬ ( 872 Кб) Скриншоты (1) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

3.50 из 5, всего оценок - 10 Рейтинг программы - 3.50 из 5

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5 Windows Defender Offline - бесплатная утилита от компании Microsoft, которая предназначена для обнаружения и удаления вирусов, руткитов и прочих вредоносных программ еще до загрузки ОС Windows, а также позволяющая предотвращать их проникновение в систему. При помощи встроенного "помощника" программа поможет пользователю создать загрузочный CD/DVD-диск или портативный USB-носитель, после чего необходимо перезагрузить ПК. Присутствует возможность выбора быстрого, полного или выборочного сканирования. Скриншоты Windows Defender Offline: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 2 / 5 649 Разработчик Microsoft Corporation Последнее обновление 27.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антивирусы - Антишпионы Отзывы о программе Windows Defender Offline Чебукин Юрий Пробовал запускать этот сканер с загрузочной флэшки. Фактически запускается один Windows Defender, с таким же интерфейсом как в Windows 8. Но, в отличие от системного, этому доступны все ресурсы и полный доступ к файловой системе. Конечно, во время сканирования больше ничего делать не получится. Насчёт лечения заражения ничего не скажу, так как у меня вирусов давным-давно не было и нет. Главное, что не все кряки считает вирусами, а те, что считает честно называет HackTool:Win32/Keygen или HackTool:Win32/Patch и отображает средний уровень опасности.

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