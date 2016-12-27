Windows Defender Offline - бесплатная утилита от компании Microsoft, которая предназначена для обнаружения и удаления вирусов, руткитов и прочих вредоносных программ еще до загрузки ОС Windows, а также позволяющая предотвращать их проникновение в систему. При помощи встроенного "помощника" программа поможет пользователю создать загрузочный CD/DVD-диск или портативный USB-носитель, после чего необходимо перезагрузить ПК. Присутствует возможность выбора быстрого, полного или выборочного сканирования.
Чебукин Юрий про Windows Defender Offline 4.2.223 (28.05.2013) [15-06-2013]
Пробовал запускать этот сканер с загрузочной флэшки. Фактически запускается один Windows Defender, с таким же интерфейсом как в Windows 8. Но, в отличие от системного, этому доступны все ресурсы и полный доступ к файловой системе. Конечно, во время сканирования больше ничего делать не получится. Насчёт лечения заражения ничего не скажу, так как у меня вирусов давным-давно не было и нет. Главное, что не все кряки считает вирусами, а те, что считает честно называет HackTool:Win32/Keygen или HackTool:Win32/Patch и отображает средний уровень опасности. | 1 | Ответить