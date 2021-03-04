Ventoy - бесплатная и простая портативная утилита с открытым исходным кодом для создания мультизагрузочных USB-накопителей. Присутствует поддержка большинства операционных систем, протестирована работа более 620 образов загрузочных образов.

После создания флэшки, можно скопировать на неё файлы различных загрузочных образов, без необходимости их распаковывать или как-либо подготавливать, и при загрузке компьютера с этой флэшки выбрать из списка необходимый образ.

Основные возможности Ventoy: