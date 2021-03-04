Ventoy для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.36 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Загрузочные диски
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:10,29 Мб
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Ventoy - бесплатная и простая портативная утилита с открытым исходным кодом для создания мультизагрузочных USB-накопителей. Присутствует поддержка большинства операционных систем, протестирована работа более 620 образов загрузочных образов.

После создания флэшки, можно скопировать на неё файлы различных загрузочных образов, без необходимости их распаковывать или как-либо подготавливать, и при загрузке компьютера с этой флэшки выбрать из списка необходимый образ.

Основные возможности Ventoy:

  • Простота в использовании.
  • Загрузка образов, хранящихся на USB-носителе.
  • Возможность установки на USB/Local Disk/SSD/NVMe/SD Card.
  • Поддержка образов ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI.
  • Поддержка x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI.
  • Поддержка UEFI Secure Boot.
  • Поддержка разделов MBR и GPT.
  • Поддержка автоматической установки RHEL7/8/CentOS7/8/SUSE/Ubuntu Server.
  • Поддержка FAT32/exFAT/NTFS/UDF/XFS/Ext2/3/4.
  • Поддержка ISO файлов размером более 4 ГБ.
  • Поддерживается большинство типов операционных систем, протестирована работа более 620 образов загрузочных образов.
  • Поддержка USB-накопителей с защитой от записи.
  • Неразрушающие данные во время обновления версии.
  • Нет необходимости обновлять Ventoy, когда выходит новый дистрибутив.
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