Ventoy для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.36 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|longpanda
|Категория:
|Загрузочные диски
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|10,29 Мб
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Ventoy - бесплатная и простая портативная утилита с открытым исходным кодом для создания мультизагрузочных USB-накопителей. Присутствует поддержка большинства операционных систем, протестирована работа более 620 образов загрузочных образов.
После создания флэшки, можно скопировать на неё файлы различных загрузочных образов, без необходимости их распаковывать или как-либо подготавливать, и при загрузке компьютера с этой флэшки выбрать из списка необходимый образ.
Основные возможности Ventoy:
- Простота в использовании.
- Загрузка образов, хранящихся на USB-носителе.
- Возможность установки на USB/Local Disk/SSD/NVMe/SD Card.
- Поддержка образов ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI.
- Поддержка x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI.
- Поддержка UEFI Secure Boot.
- Поддержка разделов MBR и GPT.
- Поддержка автоматической установки RHEL7/8/CentOS7/8/SUSE/Ubuntu Server.
- Поддержка FAT32/exFAT/NTFS/UDF/XFS/Ext2/3/4.
- Поддержка ISO файлов размером более 4 ГБ.
- Поддерживается большинство типов операционных систем, протестирована работа более 620 образов загрузочных образов.
- Поддержка USB-накопителей с защитой от записи.
- Неразрушающие данные во время обновления версии.
- Нет необходимости обновлять Ventoy, когда выходит новый дистрибутив.
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