Dr.Web LiveDisk заменяет собой ранее распространяемые загрузочные инструменты Dr.Web LiveCD и Dr.Web LiveUSB, и доступен в двух вариантах: ISO-образ для записи на CD/DVD-диск и утилиты для создания загрузочного USB-флеш-накопителя.

В случае, когда невозможно произвести загрузку компьютера с жесткого диска, Dr.Web LiveDisk поможет не только очистить компьютер от инфицированных и подозрительных файлов, но и попытается вылечить зараженные объекты и скопировать важную информацию на сменные носители.

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