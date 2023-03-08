ESET SysRescue для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:Live 1.0.23.0 (19.02.2023) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузочные диски
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 670 | Статистика
Размер:744 Мб
ESET SysRescue скриншот № 1
ESET SysRescue скриншот № 2
ESET SysRescue скриншот № 3
ESET SysRescue скриншот № 4

ESET SysRescue Live - загрузочная среда на основе ESET NOD32, служащая для проверки вашего компьютера на наличие вирусов с возможностью лечения и восстановления зараженной системы. Особенность такого Live-диска состоит в том, что оно функционирует отдельно от самой ОС Windows, а следовательно имеет более глубокий доступ к файловой системе, находя и удаляя самые скрытые угрозы.

Загрузочную среду можно поместить как на обычный CD/DVD-диск, так и создать USB-загрузчик. Только учтите, что перед этим все данные на носителе будут удалены. На сайте разработчика кроме самой утилиты для создания ESET SysRescue есть и iso-образ среды, который доступен для предварительного скачивания. Однако если вы этого не сделали, то не переживайте - во время установки носителя необходимые файлы будут автоматически подкачаны (необходимо интернет-соединение).

После этого используйте диск на зараженной машине, установив запуск системы с CD/DVD-диска или USB соответственно. В итоге загрузится меню программы на основе Linux. Рекомендуется сначала обновить антивирусные базы, а уже потом запустить проверку своего ПК: доступны полное и выборочное сканирование.

Таким образом, вы найдете и удалите все компоненты вредоносных программ, которые могут влиять на нормальную работу операционной системы Windows.

Что нового в ESET SysRescue Live 1.0.23.0 (19.02.2023)?
  • Улучшено: обновление дистрибутива ОС.
  • Улучшено: обновление базы данных eSysRescue VSDB.
  • Исправлено: VSDB не будет обновляться.
  • Исправлено: значки и драйверы не видны.
  • Исправлено: приложение терминала не запускалось после нажатия на него.
ТОП-сегодня раздела "Загрузочные диски"
 

скачать VentoyVentoy 1.0.86

Простая в использовании программа для создания мультизагрузочных USB-накопителей....

скачать Dr.Web LiveUSBDr.Web LiveUSB 9.0.1 (28.02.2023)

Dr.Web LiveUSB создает на USB-накопителе диск аварийного восстановления операционной системы....

скачать Ultimate Boot CD (UBCD)Ultimate Boot CD (UBCD) 5.3.9

Ultimate Boot CD - загрузочный диск с большим набором программ и инструментов для восстановления, проверки, диагностики и оптимизации компьютера...

скачать Windows Defender OfflineWindows Defender Offline 31.10.2021

Windows Defender Offline - бесплатная утилита от компании Microsoft, которая предназначена для...

скачать Dr.Web LiveDiskDr.Web LiveDisk 9.0.1 (28.02.2023)

Dr.Web LiveCD - образ загрузочного диска скорой антивирусной помощи, который поможет...

скачать Hirens BootCDHirens BootCD 15.2

Hirens BootCD - многофункциональный загрузочный диск, объединившей в себе наиболее эффективные...

Отзывы о программе ESET SysRescue

Admin

Отзывов о программе ESET SysRescue Live 1.0.23.0 (19.02.2023) пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв