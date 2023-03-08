ESET SysRescue для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|Live 1.0.23.0 (19.02.2023) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ESET, LLC
|Категория:
|Загрузочные диски
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 670 | Статистика
|Размер:
|744 Мб
ESET SysRescue Live - загрузочная среда на основе ESET NOD32, служащая для проверки вашего компьютера на наличие вирусов с возможностью лечения и восстановления зараженной системы. Особенность такого Live-диска состоит в том, что оно функционирует отдельно от самой ОС Windows, а следовательно имеет более глубокий доступ к файловой системе, находя и удаляя самые скрытые угрозы.
Загрузочную среду можно поместить как на обычный CD/DVD-диск, так и создать USB-загрузчик. Только учтите, что перед этим все данные на носителе будут удалены. На сайте разработчика кроме самой утилиты для создания ESET SysRescue есть и iso-образ среды, который доступен для предварительного скачивания. Однако если вы этого не сделали, то не переживайте - во время установки носителя необходимые файлы будут автоматически подкачаны (необходимо интернет-соединение).
После этого используйте диск на зараженной машине, установив запуск системы с CD/DVD-диска или USB соответственно. В итоге загрузится меню программы на основе Linux. Рекомендуется сначала обновить антивирусные базы, а уже потом запустить проверку своего ПК: доступны полное и выборочное сканирование.
Таким образом, вы найдете и удалите все компоненты вредоносных программ, которые могут влиять на нормальную работу операционной системы Windows.
- Улучшено: обновление дистрибутива ОС.
- Улучшено: обновление базы данных eSysRescue VSDB.
- Исправлено: VSDB не будет обновляться.
- Исправлено: значки и драйверы не видны.
- Исправлено: приложение терминала не запускалось после нажатия на него.
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