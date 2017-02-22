AntiVirus Free для Android

AntiVirus Free 5.9.3.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AntiVirus Free 5.9.3.1 для AndroidОписание   Скачать AntiVirus Free 5.9.3.1 для AndroidСКАЧАТЬ (18,09 Мб) Скриншоты AntiVirus Free 5.9.3.1 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика AntiVirus Free 5.9.3.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о AntiVirus Free 5.9.3.1 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.33 из 5, всего оценок - 49
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AVG AntiVirus Free - бесплатный антивирус для мобильных устройств на базе ОС Android. Антивирус проверяет на наличие вредоносного кода приложения, настройки планшета или смартфона, файлы и мультимедиа в реальном режиме времени. Может находить потерянный или украденный гаджет через сервис "Карты Google".

Может выполнять резервное копирование и восстановление выбранных пользователем приложений или данных. Может блокировать гаджет или безопасно удалить с него все данные. Может удалять запущенные задачи в памяти устройства, которые замедляют его работу. В защищенном хранилище храните самые важные фотографии и другую личную информацию. 

Что нового в AntiVirus Free 5.9.3.1 для Android?
  • Расширены технические возможности и исправлены ошибки.
Скриншоты AntiVirus Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 155 372
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware - Синхронизация

Отзывы о программе AntiVirus Free

Вадим про AntiVirus Free 4.0 для Android [10-04-2014]

xCore лучше подождать
2 | | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

SimCity BuildIt

SofaScore

Angry Birds Rio

FBReader

MyScore

Fruit Nibblers

AppMgr III (App 2 SD)

Booking.com

World of Tanks Assistant

WebMoney Keeper

World of Tanks Blitz

Avast Mobile Security & Antivirus

AIMP

X-plore

Герои Стихий

Temple Run 2

SoundHound

BlaBlaCar

RAR

Gismeteo lite

 
 