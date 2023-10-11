AVL - антивирусное приложение, которое предназначено для защиты Android-смартфонов и планшетов от вирусов и вредоносного ПО. Антивирус основан на мобильном антивирусном ядре AVL SDK, который позволяет осуществлять поиск вредоносных кодов на различных уровнях и балансировать скорость сканирования и возможности обнаружения.

Основные возможности: