AVL для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AVL Team
|Категория:
|Антивирусы, Spyware
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 088 | Статистика
|Размер:
|25,48 Мб
|СКАЧАТЬ
AVL - антивирусное приложение, которое предназначено для защиты Android-смартфонов и планшетов от вирусов и вредоносного ПО. Антивирус основан на мобильном антивирусном ядре AVL SDK, который позволяет осуществлять поиск вредоносных кодов на различных уровнях и балансировать скорость сканирования и возможности обнаружения.
Основные возможности:
- Обнаружение и анализ различных форматов файлов, включая APK, SIS, SISX, XAP и CAB (также может обнаружить исполняемые файлы, такие как DEX, ELF, EPOC и PE).
- Движок AVL SDK имеет оптимизированную структуру, эффективность и размер сигнатур, что обеспечивает ресурсосбережение и энергосбережение.
- Анализ образцов, благодаря которому антивирус может сортировать и анализировать более чем 10000 образцов в день, используя автоматический канал.
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