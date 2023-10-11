AVL для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Антивирусы, Spyware
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 088 | Статистика
Размер:25,48 Мб
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AVL - антивирусное приложение, которое предназначено для защиты Android-смартфонов и планшетов от вирусов и вредоносного ПО. Антивирус основан на мобильном антивирусном ядре AVL SDK, который позволяет осуществлять поиск вредоносных кодов на различных уровнях и балансировать скорость сканирования и возможности обнаружения.

Основные возможности:

  • Обнаружение и анализ различных форматов файлов, включая APK, SIS, SISX, XAP и CAB (также может обнаружить исполняемые файлы, такие как DEX, ELF, EPOC и PE).
  • Движок AVL SDK имеет оптимизированную структуру, эффективность и размер сигнатур, что обеспечивает ресурсосбережение и энергосбережение.
  • Анализ образцов, благодаря которому антивирус может сортировать и анализировать более чем 10000 образцов в день, используя автоматический канал.
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