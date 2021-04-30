Dr.Web Light — один из самых популярных антивирусных пакетов теперь доступен и для пользователей Android-смартфонов. Приложение включает в себя сканер, проверяющий файловую систему устройства на наличие вредоносных объектов. Файловый монитор в фоновом режиме проверяет все программы и файлы в памяти смартфона и на SD-карте.

Основные возможности программы: