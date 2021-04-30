Dr.Web Light для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.48/5 голосов - 108
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский, Украинский, Португальский
Разработчик:
Категории:Антивирусы, Spyware - Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 141 727 | Статистика
Размер:15,32 Мб
СКАЧАТЬ
Dr.Web Light скриншот № 1
Dr.Web Light скриншот № 2
Dr.Web Light скриншот № 3
Dr.Web Light скриншот № 4

Dr.Web Light — один из самых популярных антивирусных пакетов теперь доступен и для пользователей Android-смартфонов. Приложение включает в себя сканер, проверяющий файловую систему устройства на наличие вредоносных объектов. Файловый монитор в фоновом режиме проверяет все программы и файлы в памяти смартфона и на SD-карте.

Основные возможности программы:

  • Удалит вредоносные программы даже при полной блокировке аппарата.
  • Технология Origins Tracing опеределит еще незнакомые вирусы.
  • SD-карты сканируется на наличие опасности в автозагрузке и Exploit.Cpllnk, представляющими опасность для Windows-устройств.
  • Работа антивируса не замедляет работу устройства и экономно расходует заряд аккумулятора.
  • Возможность восстановить зараженный файл.
  • Минимальный объем обновлений сэкономит мобильный трафик. 
Что нового в Dr.Web Light 11.5.5?
  • Исправлена проблема отображения уведомлений на некоторых устройствах Xiaomi.
  • Исправлена проблема аварийного закрытия приложения на некоторых устройствах с ОС Android 11.
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы, Spyware"
 

скачать ESET NOD32 Mobile SecurityESET NOD32 Mobile Security 5.3.30.0

ESET NOD32 Mobile Security – интеллектуальный антивирус сканирует файлы во время скачивания и...

скачать McAfee Security & AntivirusMcAfee Security & Antivirus 5.2.0.231

McAfee Security & Antivirus – защищает ваше устройство от вирусов и оптимизирует работу девайса с...

скачать 360 Security360 Security 5.6.7.4815

360 Security – круглосуточная защита от вредоносных программ и оптимизация работы устройства....

скачать Malwarebytes Anti-MalwareMalwarebytes Anti-Malware 3.7.5.8

Malwarebytes Anti-Malware – надежная защита устройства от вредоносного программного обеспечения, в...

скачать Lookout Mobile SecurityLookout Mobile Security 10.34.1-7167f14

Lookout Mobile Security – приложение не только защитит вас от вирусов, но и поможет найти смартфон в...

скачать AVLAVL 2.5.6

Мобильный антивирус на основе антивирусного движка AVL SDK, который предоставляет...

Отзывы о программе Dr.Web Light

Garfild про Dr.Web Light 11.5.3 [07-01-2021]

Не хватает при запуске сканирования, свернуть приложения без паузы проверки телефона.
| | Ответить

Nekki Karnet про Dr.Web Light 11.1.0 для Android [09-02-2019]

Что вы жалуетесь?!,это приложение самый лучший антивирус в мире,вы не поверите но он мне удалил Рут права и Кинг рут :)
2 | 2 | Ответить

каток про Dr.Web Light 9.01.2 для Android [24-04-2017]

асфальт ложить на все вирусы при хорошей
прошивке.
2 | 2 | Ответить

роман про Dr.Web Light 9.01.2 для Android [27-09-2016]

Чтоб удалить неиспользуемое приложение, нужна установите KingRoot потом Root Explorer поищите sistem/app
2 | 2 | Ответить

Вова про Dr.Web Light 9.01.1 для Android [15-11-2015]

не качайте этого веба он параноик у него очень много ложных срабатываний и обнаружение угроз хуже чем у авиры
24 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (45) / Добавить отзыв