Dr.Web Light для Android
|Оценка:
|4.48/5 голосов - 108
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский, Украинский, Португальский
|Разработчик:
|Doctor Web, Ltd
|Категории:
|Антивирусы, Spyware - Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 141 727 | Статистика
|Размер:
|15,32 Мб
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Dr.Web Light — один из самых популярных антивирусных пакетов теперь доступен и для пользователей Android-смартфонов. Приложение включает в себя сканер, проверяющий файловую систему устройства на наличие вредоносных объектов. Файловый монитор в фоновом режиме проверяет все программы и файлы в памяти смартфона и на SD-карте.
Основные возможности программы:
- Удалит вредоносные программы даже при полной блокировке аппарата.
- Технология Origins Tracing опеределит еще незнакомые вирусы.
- SD-карты сканируется на наличие опасности в автозагрузке и Exploit.Cpllnk, представляющими опасность для Windows-устройств.
- Работа антивируса не замедляет работу устройства и экономно расходует заряд аккумулятора.
- Возможность восстановить зараженный файл.
- Минимальный объем обновлений сэкономит мобильный трафик.
- Исправлена проблема отображения уведомлений на некоторых устройствах Xiaomi.
- Исправлена проблема аварийного закрытия приложения на некоторых устройствах с ОС Android 11.
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Отзывы о программе Dr.Web Light
Garfild про Dr.Web Light 11.5.3 [07-01-2021]
Не хватает при запуске сканирования, свернуть приложения без паузы проверки телефона.
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Nekki Karnet про Dr.Web Light 11.1.0 для Android [09-02-2019]
Что вы жалуетесь?!,это приложение самый лучший антивирус в мире,вы не поверите но он мне удалил Рут права и Кинг рут :)
2 | 2 | Ответить
каток про Dr.Web Light 9.01.2 для Android [24-04-2017]
асфальт ложить на все вирусы при хорошей
прошивке.
2 | 2 | Ответить
роман про Dr.Web Light 9.01.2 для Android [27-09-2016]
Чтоб удалить неиспользуемое приложение, нужна установите KingRoot потом Root Explorer поищите sistem/app
2 | 2 | Ответить
Вова про Dr.Web Light 9.01.1 для Android [15-11-2015]
не качайте этого веба он параноик у него очень много ложных срабатываний и обнаружение угроз хуже чем у авиры
24 | 2 | Ответить