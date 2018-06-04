Билеты ПДД РБ для Windows

Билеты ПДД РБ 2018.3.1 Lite

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Описание Билеты ПДД РБ 2018.3.1 LiteОписание   Скачать Билеты ПДД РБ 2018.3.1 LiteСКАЧАТЬ (32,02 Мб) Скриншоты Билеты ПДД РБ 2018.3.1 LiteСкриншоты (3)   Статистика Билеты ПДД РБ 2018.3.1 LiteСтатистика   Отзывы о Билеты ПДД РБ 2018.3.1 LiteОтзывы (18)  
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4.47 из 5, всего оценок - 155
  • Рейтинг программы - 4.47 из 5
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Билеты ПДД РБ - билеты по Правилам дорожного движения Республики Беларусь с необходимым минимумом вопросов, которые должен знать каждый водитель автомобиля. Каждый билет содержит вопросы для подготовки к госэкзамену на получение водительского удостоверения или самопроверки. Несколько режимов тренировки.

Возможности Билеты ПДД РБ:

  • Вопросы по Правилам дорожного движения Республики Беларусь.
  • Вопросы по безопасности движения.
  • Вопросы по правовым основам движения.
  • Все вопросы составлены по результатам опросов учащихся после сдачи в ГАИ РБ.
  • Качественные иллюстрации.
Что нового в Билеты ПДД РБ 2018.3.1 Lite?
  • Полная совместимость со всеми версиями Windows.
  • Исправлены найденные опечатки.
  • Внесены изменения согласно действующему законодательству.
Скриншоты Билеты ПДД РБ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 51 662
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Тесты, проверка знаний - Авто
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Отзывы о программе Билеты ПДД РБ

Дима про Билеты ПДД РБ 2015.11.0.0 Lite [17-12-2015]

Повторял после лишения прав по этой программе. Уже сдал- качайте!
1 | 4 | Ответить

Алла про Билеты ПДД РБ 2015.11.0.0 Lite [26-11-2015]

Все нормально
В Брестской автошколе стоит такая же программа, только PRO версия.
Скачала отсюда, потом обновила до ПРО версии - бесплатно!
Теперь к эжкзамену готова
Качайте!
5 | 1 | Ответить

сергей про Билеты ПДД РБ 2015.10.1 Lite [23-10-2015]

все работает
1 | 1 | Ответить

Макс про Билеты ПДД РБ 2015.10.1 Lite [23-10-2015]

У кого не работает. Там же ссылки есть в самой программе. У меня все работает. Скачал PRO-версию + ключ с оф.сайта. Рекомедую всем, кто будет сдавать в ГАИ Беларуси
2 | 1 | Ответить

Vera про Билеты ПДД РБ 2015.10.1 Lite [23-10-2015]

У меня на нетбуке работает. Мы в Ивацевичах учим все по этой программе + от поворота. Качайте и не парьтесь.
1 | | Ответить

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