Билеты ПДД РБ для Windows

Билеты ПДД РБ 2020.1.3

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Описание Билеты ПДД РБ 2020.1.3Описание   Скачать Билеты ПДД РБ 2020.1.3СКАЧАТЬ (88,74 Мб) Скриншоты Билеты ПДД РБ 2020.1.3Скриншоты (7)   Статистика Билеты ПДД РБ 2020.1.3Статистика   Отзывы о Билеты ПДД РБ 2020.1.3Отзывы (25)  
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4.51 из 5, всего оценок - 209
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Билеты ПДД РБ - программа тестирования предназначена для самостоятельной доподготовки к экзамену в МРЭО (РЭП) Государственной автомобильной инспекции Республики Беларусь.

Билеты по Правилам дорожного движения Республики Беларусь с необходимым минимумом вопросов, которые должен знать каждый водитель автомобиля. Каждый билет содержит вопросы для подготовки к госэкзамену на получение водительского удостоверения или самопроверки. Несколько режимов тренировки.

Возможности Билеты ПДД РБ:

  • Вопросы по Правилам дорожного движения Республики Беларусь.
  • Вопросы по безопасности движения.
  • Вопросы по правовым основам движения.
  • Все вопросы составлены по результатам опросов учащихся после сдачи в ГАИ РБ.
  • Качественные иллюстрации.

Регистрационный ключ для версии 2020.1.3

  • Имя: LTE
  • Ключ: 91-412-5450
Билеты ПДД РБ
Билеты ПДД РБ
Билеты ПДД РБ
Билеты ПДД РБ
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 62 933
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Тесты, проверка знаний
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Отзывы о программе Билеты ПДД РБ

Макс про Билеты ПДД РБ 2019.1.1 [29-12-2019]

Новые билеты. Вчера в ГАИ по таким сдавал
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БЕЛЫЙ про Билеты ПДД РБ 2019.1.1 [25-07-2019]

всё программа устарела
2 | 2 | Ответить

roma про Билеты ПДД РБ 2019.1.1 [13-04-2019]

у кого попадется вопрос мото обогнать, когда справа желтый фургон с примыкающей
тупой вопрос, ГДЕ знаки приоритета, не должен водитель ребусы решать, равнозначная или второстепенная. и, проезд перекрестков с круговым движением, уже везде они главные, а в этой программе ломись на кольцо, и тебя обязаны пропустить. неактуально.
2 | 2 | Ответить

Анастасия про Билеты ПДД РБ 2019.1.1 [12-02-2019]

Какой ключ в этой программе?
Не могу запустить.
2 | 68 | Ответить

Иван про Билеты ПДД РБ 2018.3.1 Lite [31-08-2018]

уже выбивает ошибку, походу вскрыли
9 | 6 | Ответить

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