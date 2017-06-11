IconPackager 5.0
IconPackager – одна из лучших программ для изменения иконок и курсоров Windows. Поддерживается возможность изменения как отдельных иконок, так и применение уже
IcoFX 2.11
IcoFX - мощный редактор иконок и курсоров, обладающий всеми необходимыми инструментами для их создания, извлечения и редактирования. В программе присутствует большое
RealWorld Cursor Editor 2012.1
RealWorld Cursor Editor - бесплатное приложение, с помощью которого можно легко создавать красивые и качественные курсоры с различными анимационными эффектами.
CursorFX 2.16
CursorFX - Программа, изменяющая внешний вид курсоров. Можно создавать или редактировать курсоры, на полную мощь используя визуальные возможности, предоставляемые
Необычные курсоры 1.0
Необычные курсоры - Коллекция из 180 курсоров. Имеются как статичные, так и динамичные курсоры.
IconLover 5.45
IconLover - программа для работы с иконками и курсорами. С ней вы сможете выразить свою творческую натуру и создать ваши собственные особенные иконки и курсоры,