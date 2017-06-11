IconPackager 5.0

IconPackager – одна из лучших программ для изменения иконок и курсоров Windows. Поддерживается возможность изменения как отдельных иконок, так и применение уже

IcoFX 2.11

IcoFX - мощный редактор иконок и курсоров, обладающий всеми необходимыми инструментами для их создания, извлечения и редактирования. В программе присутствует большое

RealWorld Cursor Editor 2012.1

RealWorld Cursor Editor - бесплатное приложение, с помощью которого можно легко создавать красивые и качественные курсоры с различными анимационными эффектами.