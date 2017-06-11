IcoFX для Windows

IcoFX 3.03

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Описание IcoFX 3.03Описание   Скачать IcoFX 3.03СКАЧАТЬ (11,85 Мб) Скриншоты IcoFX 3.03Скриншоты (5)   Статистика IcoFX 3.03Статистика   Отзывы о IcoFX 3.03Отзывы (2)  
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4.01 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 4.01 из 5
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IcoFX - мощный редактор иконок и курсоров, обладающий всеми необходимыми инструментами для их создания, извлечения и редактирования. В программе присутствует большое количество разнообразных эффектов (более 40), возможность настройки оттенка, насыщенности и яркости, уровня цвета и контрастности, встроенный конвертер, функция пакетной обработки файлов, опции извлечения иконок из .exe файлов и многое другое. Поддерживаются графические форматы BMP, PNG, JPG, JPG2000, TIF and GIF.

Скриншоты IcoFX:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.99
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 8 241
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИконки и курсоры - Редакторы
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Отзывы о программе IcoFX

j про IcoFX 2.3.1 [04-11-2012]

норм
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Виктор про IcoFX 2.2.1 [22-04-2012]

Программа для иконок отличная, сколько уже пользуюсь а проблем невозникало
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