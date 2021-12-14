Quick Any2Ico для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Иконки и курсоры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:586 Кб
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Quick Any2Ico - бесплатное портативное приложение, которое создает высококачественные файлы иконок из любого файла, папки, бинарника или приложения. Позволяет добавлять или удалять форматы изображений из файлов иконок, сохранять извлеченные иконки в формате PNG и многое другое.

Ключевые особенности Quick Any2Ico:

  • Выбор нужного режима создания значка.
  • Преобразование изображения в значок или извлечение значка, связанного с любым файловым объектом, например, папкой документа Word или ярлыком.
  • Извлечение иконки из бинарного файла или библиотеки DLL.
  • Извлечение значка, связанного с окном запущенного приложения.
  • Возможность сохранить файл в формате PNG вместо формата ICO.
  • Позволяет создавать иконки с использованием до 10 форматов изображений: 16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 72x72, 96x96, 128x128, 256x256 и 512x512.
  • Настройка сжатия PNG.
  • Выбор режима пакетного создания значков.
  • Очистка кэша значков.
  • Возможность сохранить текущее положение значков на рабочем столе и перезапустить Windows.
  • Отображение скрытых или системных файлов.
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