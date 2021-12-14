Quick Any2Ico для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Carifred
|Категория:
|Иконки и курсоры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|586 Кб
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Quick Any2Ico - бесплатное портативное приложение, которое создает высококачественные файлы иконок из любого файла, папки, бинарника или приложения. Позволяет добавлять или удалять форматы изображений из файлов иконок, сохранять извлеченные иконки в формате PNG и многое другое.
Ключевые особенности Quick Any2Ico:
- Выбор нужного режима создания значка.
- Преобразование изображения в значок или извлечение значка, связанного с любым файловым объектом, например, папкой документа Word или ярлыком.
- Извлечение иконки из бинарного файла или библиотеки DLL.
- Извлечение значка, связанного с окном запущенного приложения.
- Возможность сохранить файл в формате PNG вместо формата ICO.
- Позволяет создавать иконки с использованием до 10 форматов изображений: 16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 72x72, 96x96, 128x128, 256x256 и 512x512.
- Настройка сжатия PNG.
- Выбор режима пакетного создания значков.
- Очистка кэша значков.
- Возможность сохранить текущее положение значков на рабочем столе и перезапустить Windows.
- Отображение скрытых или системных файлов.
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