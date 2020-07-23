IconPackager 10.02
IconPackager – одна из лучших программ для изменения иконок и курсоров Windows. Поддерживается возможность изменения как отдельных иконок, так и применение уже
ArtCursors 5.29
ArtCursors - это незаменимая утилита под Windows, предназначенная для работы с курсорами. ArtCursors позволяет находить, создавать, редактировать, импортировать и
RealWorld Cursor Editor 2013.1
RealWorld Cursor Editor - бесплатное приложение, с помощью которого можно легко создавать красивые и качественные курсоры с различными анимационными эффектами.
CursorFX 4.03 / 2.16 Free
Приложение, предоставляющее возможность быстро изменить стандартный курсор в ОС Windows. С помощью утилиты можно редактировать тени от курсора, их положение, цвет,
IconLover 5.48
IconLover - программа для работы с иконками и курсорами. С ней вы сможете выразить свою творческую натуру и создать ваши собственные особенные иконки и курсоры,
Студия Иконок 5.49
Этот редактор иконок позволяет любителям и профессионалам создавать и редактировать иконки и работать с наборами иконок. Поддерживается экспорт и импорт множества