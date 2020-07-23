IconPackager – одна из лучших программ для изменения иконок и курсоров Windows одним нажатием. Поддерживается возможность изменения как отдельных иконок, так и применение уже готовых наборов для полной замены большинства иконок операционной системы.

В отличии от остальных программ, IconPackager способна изменить любую иконку в системе!

С дистрибутивом программы поставляется несколько готовых наборов иконок, а новые можно загрузить прямо из программы.