IconPackager для Windows

IconPackager 10.03

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Описание IconPackager 10.03Описание   Скачать IconPackager 10.03СКАЧАТЬ (80,08 Мб) Скриншоты IconPackager 10.03Скриншоты (6)   Статистика IconPackager 10.03Статистика   Отзывы о IconPackager 10.03Отзывы (10)  
Оцените программу!
4.47 из 5, всего оценок - 109
  • Рейтинг программы - 4.47 из 5
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IconPackager – одна из лучших программ для изменения иконок и курсоров Windows одним нажатием. Поддерживается возможность изменения как отдельных иконок, так и применение уже готовых наборов для полной замены большинства иконок операционной системы.

В отличии от остальных программ, IconPackager способна изменить любую иконку в системе!

С дистрибутивом программы поставляется несколько готовых наборов иконок, а новые можно загрузить прямо из программы.

Что нового в IconPackager 10.03?
  • Совместимость с Windows 10 1909 и выше
IconPackager
IconPackager
IconPackager
IconPackager
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)9 / 119 600
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИконки и курсоры - Обои, темы, оболочки
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Отзывы о программе IconPackager

Андрей про IconPackager 10.02 [09-06-2019]

На Английском да ещё условно бесплатная, что смеяться то. Русские проги не покупают а тут...
3 | 2 | Ответить

Дима про IconPackager 10.02 [20-11-2018]

Х*ня, а не программа!
После удаление программы, все стандартные иконки сбились!
Не советую устанавливать данную программу на свой ПК!
5 | 4 | Ответить

Кирилл про IconPackager 5.0 [10-07-2011]

Денис, Пётр только так:

Прежде усваиваем одно легкое правило:"!Перезагрузку нужно выполнять после каждого алгоритма! И, разумеется, нужно удалить ПО!".

Алгоритмы восстановления:

- Win+R, в поле Открыть напишите cleanmgr и нажмите OK.
Выберите диск C: и после оценки объема отметьте "Эскизы" и нажмите OK.
В папке %USERPROFILE%\AppData\Local\ стереть файл IconCache.db.;

Не помогло идём далее...

- Удалить в реестре след-й ключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons;

Не помогло идём далее...

- попробуйте увеличить размер кеша эскизов папок, создав в реестре в ключе [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer] новый параметр Max Cached Icons типа строки (REG_SZ) и занеся в него 4096 (а если такой параметр уже был, увеличить его вдвое).

И... перезагрузка.

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Я выполнял все шаги алгоритма и помогло!
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Не помогло... Тогда переустановка ОС ;)!

А вообще устанавливая любое ПО нужно понимать: "Зачем мне оно????"
7 | 3 | Ответить

Пётр про IconPackager 5.0 [19-05-2011]

Рбят, а отменить изменения сделанные чере эту программу в последствии можно будет?
3 | 10 | Ответить

Денис про IconPackager 5.0 [15-05-2011]

Нет правда, чуваки как откатить
5 | 9 | Ответить

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