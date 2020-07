IconPackager

Кирилл Денис, Пётр только так:



Прежде усваиваем одно легкое правило:"!Перезагрузку нужно выполнять после каждого алгоритма! И, разумеется, нужно удалить ПО!".



Алгоритмы восстановления:



- Win+R, в поле Открыть напишите cleanmgr и нажмите OK.

Выберите диск C: и после оценки объема отметьте "Эскизы" и нажмите OK.

В папке %USERPROFILE%\AppData\Local\ стереть файл IconCache.db.;



Не помогло идём далее...



- Удалить в реестре след-й ключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons;



Не помогло идём далее...



- попробуйте увеличить размер кеша эскизов папок, создав в реестре в ключе [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer] новый параметр Max Cached Icons типа строки (REG_SZ) и занеся в него 4096 (а если такой параметр уже был, увеличить его вдвое).



И... перезагрузка.



Я выполнял все шаги алгоритма и помогло!

Не помогло... Тогда переустановка ОС ;)!



А вообще устанавливая любое ПО нужно понимать: "Зачем мне оно????"

