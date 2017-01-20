Clipboard Master - удобная утилита для увеличения производительности и возможностей стандартного буфера обмена. Позволяет загружать списком текстовые записи, изображения и файлы в буфер обмена и получать их при первой необходимости. Теперь вы сможете организовать буфер обмена с необходимым вам контентом для вставки их в любой программе.
Особенности программы:
Мульти-буфер обмена для текста, графических файлов, папок и т.д.
Позволяет вставить любой объект в любом приложении.
Организация текстовых фрагментов в папки.
Быстрый поиск и фильтры.
Назначение собственных комбинаций клавиш для вывода списка буфера обмена или вставки какого-либо элемента.
Вставка сокращенных URL-адресов автоматически через URL Shortener.