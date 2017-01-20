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5 Clipboard Master - удобная утилита для увеличения производительности и возможностей стандартного буфера обмена. Позволяет загружать списком текстовые записи, изображения и файлы в буфер обмена и получать их при первой необходимости. Теперь вы сможете организовать буфер обмена с необходимым вам контентом для вставки их в любой программе. Особенности программы: Мульти-буфер обмена для текста, графических файлов, папок и т.д.

Позволяет вставить любой объект в любом приложении.

Организация текстовых фрагментов в папки.

Быстрый поиск и фильтры.

Назначение собственных комбинаций клавиш для вывода списка буфера обмена или вставки какого-либо элемента.

Вставка сокращенных URL-адресов автоматически через URL Shortener.

Инструмент для снятия скриншотов.

Поддержка нескольких мониторов. Что нового в Clipboard Master 4.2.0?

проведена оптимизация в работе программы

исправлены мелкие ошибки