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AMC Security для Android

AMC Security 5.6.1 для Android

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Описание AMC Security 5.6.1 для AndroidОписание   Скачать AMC Security 5.6.1 для AndroidСКАЧАТЬ (8,16 Мб) Скриншоты AMC Security 5.6.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика AMC Security 5.6.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о AMC Security 5.6.1 для AndroidОтзывы (14)  
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4.42 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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AMC Security – приложение для защиты и оптимизации вашего Android-устройства. Программа в режиме реального времени мониторит состояние устройства, удаляет вредоносное ПО, защищает личные данные, повышает производительность системы. Данный инструмент может помочь в сохранении заряда батареи путем отключения некоторых ресурсоемких задач.

Основные достоинства программы:

  • Простота и удобство пользования.
  • Очистка памяти от ненужных остаточных файлов.
  • Функция Анти-Кража защитит ваши данные после потери устройства.
  • Блокировка сайтов с вредоносным контентом.
  • Проверка Wi-Fi соединения на безопасность.
Что нового в AMC Security 5.6.1 для Android?
  • Добавлен вариант месячной подписки.
  • Усовершенствован движок для более мощного сканирования и очистки.
  • Адаптировано к Android 6.0 и выше.
  • Улучшено Сохранение АКБ и Виджеты.
  • Новый гид страницы.
  • Исправлены все известные ошибки.
Скриншоты AMC Security:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский, Польский, Турецкий
Закачек (сегодня/всего)3 / 29 270
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Мониторинг - Система

Отзывы о программе AMC Security

Анатолий про Advanced Mobile Care 5.2.1 для Android [14-12-2015]

Фуфло !
1 | | Ответить

Микола з Ж.Вод про Advanced Mobile Care 5.1.0 для Android [29-08-2015]

Ця програма для Віндовс є не дуже то й прихованим трояном.Думаю що з часом характер у неї не змінився...
| 1 | Ответить

lenovo про Advanced Mobile Care 5.0.0 для Android [05-07-2015]

Супер-прога
| 2 | Ответить

lenovo про Advanced Mobile Care 4.6.1 для Android [01-02-2015]

Отличная прога
| 2 | Ответить

Taabu про Advanced Mobile Care 4.5.1 для Android [31-10-2014]

Увидев её тут, сразу же и поставил на телефон!
3 | | Ответить

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