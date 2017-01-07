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4.42 из 5, всего оценок - 24 Рейтинг программы - 4.42 из 5

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5 AMC Security – приложение для защиты и оптимизации вашего Android-устройства. Программа в режиме реального времени мониторит состояние устройства, удаляет вредоносное ПО, защищает личные данные, повышает производительность системы. Данный инструмент может помочь в сохранении заряда батареи путем отключения некоторых ресурсоемких задач. Основные достоинства программы: Простота и удобство пользования.

Очистка памяти от ненужных остаточных файлов.

Функция Анти-Кража защитит ваши данные после потери устройства.

Блокировка сайтов с вредоносным контентом.

Проверка Wi-Fi соединения на безопасность. Что нового в AMC Security 5.6.1 для Android?

Добавлен вариант месячной подписки.

Усовершенствован движок для более мощного сканирования и очистки.

Адаптировано к Android 6.0 и выше.

Улучшено Сохранение АКБ и Виджеты.

Новый гид страницы.

Исправлены все известные ошибки.