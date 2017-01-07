AMC Security – приложение для защиты и оптимизации вашего Android-устройства. Программа в режиме реального времени мониторит состояние устройства, удаляет вредоносное ПО, защищает личные данные, повышает производительность системы. Данный инструмент может помочь в сохранении заряда батареи путем отключения некоторых ресурсоемких задач.
Основные достоинства программы:
- Простота и удобство пользования.
- Очистка памяти от ненужных остаточных файлов.
- Функция Анти-Кража защитит ваши данные после потери устройства.
- Блокировка сайтов с вредоносным контентом.
- Проверка Wi-Fi соединения на безопасность.