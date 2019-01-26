Advego Plagiatus для Windows

Advego Plagiatus 3.0.10

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Описание Advego Plagiatus 3.0.10Описание   Скачать Advego Plagiatus 3.0.10СКАЧАТЬ (20,72 Мб) Скриншоты Advego Plagiatus 3.0.10Скриншоты (2)   Статистика Advego Plagiatus 3.0.10Статистика   Отзывы о Advego Plagiatus 3.0.10Отзывы (10)  
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4.09 из 5, всего оценок - 31
  • Рейтинг программы - 4.09 из 5
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Advego Plagiatus - незаменимый помощник любого рерайтера или копирайтера, с помощью которого можно легко определить уникальность статьи или фрагмента текста. Поиск совпадений осуществляется в поисковых системах Яндекс, Google, Bing, Yahoo, Nigma, после чего отображается степень уникальности, процент совпадения текста и адреса обнаруженных совпадений, при этом неуникальные фразы выделяются цветом.

В Плагиатусе присутствует встроенный редактор, в котором можно править проверяемый текст. В настройках программы можно задавать порог совпадений, размер фразы и шингла, а также выбирать поисковые системы. Присутствует возможность проверки уникальности указанных URL-адресов.

Скриншоты Advego Plagiatus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 42 802
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Поиск информации - другое
 Программа Advego Plagiatus отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Advego Plagiatus

Алексей про Advego Plagiatus 1.3.3.2 [21-05-2018]

Полная хрень. Несмотря на шингл 4, выдает, что 2 слова подряд уже плагиат...Проблема с Рамблером и его капчами не дает вообще завершить проверку до конца.
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Автандил про Advego Plagiatus 1.3.3.2 [07-02-2018]

Безнадежно убогий сервис прошлого века. С трудом представляю себе команду недоразвитых разработчиков, которые придумали проверять уникальность путем поиска банальных совпадений в поисковиках. Абсолютно не рабочий и ущербный сервис. Информативности от проверки адвего ноль. Ну разве только количество символов правильно считает. Пользоваться крайне НЕ СОВЕТУЮ - полный ущерб.
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Вася про Advego Plagiatus 1.3.3.2 [29-01-2018]

Программа - полное говно, как и сам сервис адвего. Уникальность можно подогнать простой перестановкой слов. Тупая прога и тупые те, кто ей пользуется)
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Максим про Advego Plagiatus 1.3.0.97 [12-01-2018]

Подпишусь под всеми отзывами копирайтеров. Программа - шлак. 3 проверки - 3 разных результата. Характерно, что у утилиты мощная рекламная поддержка. Многих заказчиков невозможно убедить, что адвего П-тус не передает реального положения дел. Программа скорее показывает влажность на Марсе, нежели процент уникальности.
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Адвего про Advego Plagiatus 1.3.0.97 [15-08-2016]

Добрый день! Как официальный представитель техподдержки сайта Адвего, отвечу на ваш вопрос.

Ольга, Адвего Плагиатус может показывать разную уникальность текста у исполнителя и заказчика.

Причин этому может быть несколько:

Результаты проверки зависят от скорости интернета, которая может значительно отличаться у вас и у заказчика. Результат проверки уникальности может быть некорректным, если у вас низкая скорость интернета.

2. Вас заблокировали поисковые системы, к которым Плагиатус обращается во время проверки, поэтому совпадения не находятся. Рекомендуем в этом случае использоваться для проверки прокси либо подождать некоторое время - обычно через сутки блокировка поисковых систем снимается.

3. Заказчик проверил часть текста, а не всю статью, и уникальность этой части текста оказалась значительно ниже. Уточните, каким образом заказчик проверял уникальность.

Подробная информация об этом: http://advego.ru/blog/read/faq_plagiatus/2136740

Текстов с уникальностью 100% не существует по множеству причин:

в любом тексте используются словосочетания и выражения, уже присутствующие в том или ином виде, как в онлайн-, так и в оффлайн-медиа;

существуют различные методы и алгоритмы измерения уникальности, некоторые из которых кардинально отличаются друг от друга.

Если Плагиатус показывает, что текст уникален на 100%, а заказчик утверждает обратное, возможно, у вас присутствуют проблемы, указанные выше.

Аннушка, что бы не вводить каждый раз капчу вручную, попробуйте использовать сервисы Antigate или RuCaptcha. Для этого надо зарегистрироваться на любом из этих сайтов (информация о службах: http://antigate.com/ или https://rucaptcha.com/), пополнить счет, получить секретный ключ, который следует добавить в настройках Адвего Плагиатуса и сохранить их - сервис активируется автоматически.


Если у вас возникнут любые вопросы пишите нам на support@advego.ru, мы обязательно вам ответим или зайдите на официальный сайт http://advego.ru, в раздел «Помощь», в категорию “Вопросы по Адвего Плагиатусу”, там вы найдете всю информацию по работе Адвего Плагиатуса.

С уважением, служба поддержки Адвего.
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