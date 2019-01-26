Advego Plagiatus - незаменимый помощник любого рерайтера или копирайтера, с помощью которого можно легко определить уникальность статьи или фрагмента текста. Поиск совпадений осуществляется в поисковых системах Яндекс, Google, Bing, Yahoo, Nigma, после чего отображается степень уникальности, процент совпадения текста и адреса обнаруженных совпадений, при этом неуникальные фразы выделяются цветом.

Отзывы о программе Advego Plagiatus Алексей Полная хрень. Несмотря на шингл 4, выдает, что 2 слова подряд уже плагиат...Проблема с Рамблером и его капчами не дает вообще завершить проверку до конца.

| | Ответить Автандил Безнадежно убогий сервис прошлого века. С трудом представляю себе команду недоразвитых разработчиков, которые придумали проверять уникальность путем поиска банальных совпадений в поисковиках. Абсолютно не рабочий и ущербный сервис. Информативности от проверки адвего ноль. Ну разве только количество символов правильно считает. Пользоваться крайне НЕ СОВЕТУЮ - полный ущерб.

| 4 | Ответить Вася Программа - полное говно, как и сам сервис адвего. Уникальность можно подогнать простой перестановкой слов. Тупая прога и тупые те, кто ей пользуется)

4 | | Ответить Максим Подпишусь под всеми отзывами копирайтеров. Программа - шлак. 3 проверки - 3 разных результата. Характерно, что у утилиты мощная рекламная поддержка. Многих заказчиков невозможно убедить, что адвего П-тус не передает реального положения дел. Программа скорее показывает влажность на Марсе, нежели процент уникальности.

2 | 3 | Ответить Адвего Добрый день! Как официальный представитель техподдержки сайта Адвего, отвечу на ваш вопрос.



Ольга, Адвего Плагиатус может показывать разную уникальность текста у исполнителя и заказчика.



Причин этому может быть несколько:



Результаты проверки зависят от скорости интернета, которая может значительно отличаться у вас и у заказчика. Результат проверки уникальности может быть некорректным, если у вас низкая скорость интернета.



2. Вас заблокировали поисковые системы, к которым Плагиатус обращается во время проверки, поэтому совпадения не находятся. Рекомендуем в этом случае использоваться для проверки прокси либо подождать некоторое время - обычно через сутки блокировка поисковых систем снимается.



3. Заказчик проверил часть текста, а не всю статью, и уникальность этой части текста оказалась значительно ниже. Уточните, каким образом заказчик проверял уникальность.



Подробная информация об этом: http://advego.ru/blog/read/faq_plagiatus/2136740



Текстов с уникальностью 100% не существует по множеству причин:



в любом тексте используются словосочетания и выражения, уже присутствующие в том или ином виде, как в онлайн-, так и в оффлайн-медиа;



существуют различные методы и алгоритмы измерения уникальности, некоторые из которых кардинально отличаются друг от друга.



Если Плагиатус показывает, что текст уникален на 100%, а заказчик утверждает обратное, возможно, у вас присутствуют проблемы, указанные выше.



Аннушка, что бы не вводить каждый раз капчу вручную, попробуйте использовать сервисы Antigate или RuCaptcha. Для этого надо зарегистрироваться на любом из этих сайтов (информация о службах: http://antigate.com/ или https://rucaptcha.com/), пополнить счет, получить секретный ключ, который следует добавить в настройках Адвего Плагиатуса и сохранить их - сервис активируется автоматически.





Если у вас возникнут любые вопросы пишите нам на support@advego.ru, мы обязательно вам ответим или зайдите на официальный сайт http://advego.ru, в раздел «Помощь», в категорию “Вопросы по Адвего Плагиатусу”, там вы найдете всю информацию по работе Адвего Плагиатуса.



С уважением, служба поддержки Адвего.

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