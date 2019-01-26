Advego Plagiatus - незаменимый помощник любого рерайтера или копирайтера, с помощью которого можно легко определить уникальность статьи или фрагмента текста. Поиск совпадений осуществляется в поисковых системах Яндекс, Google, Bing, Yahoo, Nigma, после чего отображается степень уникальности, процент совпадения текста и адреса обнаруженных совпадений, при этом неуникальные фразы выделяются цветом.
В Плагиатусе присутствует встроенный редактор, в котором можно править проверяемый текст. В настройках программы можно задавать порог совпадений, размер фразы и шингла, а также выбирать поисковые системы. Присутствует возможность проверки уникальности указанных URL-адресов.
Color Point - небольшая программа подбора цвета. Позволяет подбирать цвет с помощью нескольких палитр, представлять текстовый результат по набору, составлять
Отзывы о программе Advego Plagiatus
Алексей про Advego Plagiatus 1.3.3.2 [21-05-2018]
Полная хрень. Несмотря на шингл 4, выдает, что 2 слова подряд уже плагиат...Проблема с Рамблером и его капчами не дает вообще завершить проверку до конца. | | Ответить
Автандил про Advego Plagiatus 1.3.3.2 [07-02-2018]
Безнадежно убогий сервис прошлого века. С трудом представляю себе команду недоразвитых разработчиков, которые придумали проверять уникальность путем поиска банальных совпадений в поисковиках. Абсолютно не рабочий и ущербный сервис. Информативности от проверки адвего ноль. Ну разве только количество символов правильно считает. Пользоваться крайне НЕ СОВЕТУЮ - полный ущерб. | 4 | Ответить
Вася про Advego Plagiatus 1.3.3.2 [29-01-2018]
Программа - полное говно, как и сам сервис адвего. Уникальность можно подогнать простой перестановкой слов. Тупая прога и тупые те, кто ей пользуется) 4 | | Ответить
Максим про Advego Plagiatus 1.3.0.97 [12-01-2018]
Подпишусь под всеми отзывами копирайтеров. Программа - шлак. 3 проверки - 3 разных результата. Характерно, что у утилиты мощная рекламная поддержка. Многих заказчиков невозможно убедить, что адвего П-тус не передает реального положения дел. Программа скорее показывает влажность на Марсе, нежели процент уникальности. 2 | 3 | Ответить
Адвего про Advego Plagiatus 1.3.0.97 [15-08-2016]
Добрый день! Как официальный представитель техподдержки сайта Адвего, отвечу на ваш вопрос.
Ольга, Адвего Плагиатус может показывать разную уникальность текста у исполнителя и заказчика.
Причин этому может быть несколько:
Результаты проверки зависят от скорости интернета, которая может значительно отличаться у вас и у заказчика. Результат проверки уникальности может быть некорректным, если у вас низкая скорость интернета.
2. Вас заблокировали поисковые системы, к которым Плагиатус обращается во время проверки, поэтому совпадения не находятся. Рекомендуем в этом случае использоваться для проверки прокси либо подождать некоторое время - обычно через сутки блокировка поисковых систем снимается.
3. Заказчик проверил часть текста, а не всю статью, и уникальность этой части текста оказалась значительно ниже. Уточните, каким образом заказчик проверял уникальность.
Подробная информация об этом: http://advego.ru/blog/read/faq_plagiatus/2136740
Текстов с уникальностью 100% не существует по множеству причин:
в любом тексте используются словосочетания и выражения, уже присутствующие в том или ином виде, как в онлайн-, так и в оффлайн-медиа;
существуют различные методы и алгоритмы измерения уникальности, некоторые из которых кардинально отличаются друг от друга.
Если Плагиатус показывает, что текст уникален на 100%, а заказчик утверждает обратное, возможно, у вас присутствуют проблемы, указанные выше.
Аннушка, что бы не вводить каждый раз капчу вручную, попробуйте использовать сервисы Antigate или RuCaptcha. Для этого надо зарегистрироваться на любом из этих сайтов (информация о службах: http://antigate.com/ или https://rucaptcha.com/), пополнить счет, получить секретный ключ, который следует добавить в настройках Адвего Плагиатуса и сохранить их - сервис активируется автоматически.
Если у вас возникнут любые вопросы пишите нам на support@advego.ru, мы обязательно вам ответим или зайдите на официальный сайт http://advego.ru, в раздел «Помощь», в категорию “Вопросы по Адвего Плагиатусу”, там вы найдете всю информацию по работе Адвего Плагиатуса.
С уважением, служба поддержки Адвего. | | Ответить