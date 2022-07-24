Advego Plagiatus - незаменимый помощник любого рерайтера или копирайтера, с помощью которого можно легко определить уникальность статьи или фрагмента текста. Поиск совпадений осуществляется в поисковых системах Яндекс, Google, Bing, Yahoo, Nigma, после чего отображается степень уникальности, процент совпадения текста и адреса обнаруженных совпадений, при этом неуникальные фразы выделяются цветом.

В Плагиатусе присутствует встроенный редактор, в котором можно править проверяемый текст. В настройках программы можно задавать порог совпадений, размер фразы и шингла, а также выбирать поисковые системы. Присутствует возможность проверки уникальности указанных URL-адресов.