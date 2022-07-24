Advego Plagiatus для Windows

Описание
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Оценка: 3.68/5 голосов - 40
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:другое - Поиск информации
Загрузок (сегодня/всего):1 / 50 989 | Статистика
Размер:15,81 Мб
Advego Plagiatus скриншот № 1
Advego Plagiatus скриншот № 2

Advego Plagiatus - незаменимый помощник любого рерайтера или копирайтера, с помощью которого можно легко определить уникальность статьи или фрагмента текста. Поиск совпадений осуществляется в поисковых системах Яндекс, Google, Bing, Yahoo, Nigma, после чего отображается степень уникальности, процент совпадения текста и адреса обнаруженных совпадений, при этом неуникальные фразы выделяются цветом.

В Плагиатусе присутствует встроенный редактор, в котором можно править проверяемый текст. В настройках программы можно задавать порог совпадений, размер фразы и шингла, а также выбирать поисковые системы. Присутствует возможность проверки уникальности указанных URL-адресов.

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Отзывы о программе Advego Plagiatus

Алексей про Advego Plagiatus 1.3.3.2 [21-05-2018]

Полная хрень. Несмотря на шингл 4, выдает, что 2 слова подряд уже плагиат...Проблема с Рамблером и его капчами не дает вообще завершить проверку до конца.
4 | 3 | Ответить

Валентина про Advego Plagiatus 1.3.3.2 [03-05-2018]

advego это классическое кидалово. Давным давно нужно писать коллективные жалобы на эту биржу. Сколько они обманули пользователей. Просто не сосчитать.
6 | 4 | Ответить

Автандил про Advego Plagiatus 1.3.3.2 [07-02-2018]

Безнадежно убогий сервис прошлого века. С трудом представляю себе команду недоразвитых разработчиков, которые придумали проверять уникальность путем поиска банальных совпадений в поисковиках. Абсолютно не рабочий и ущербный сервис. Информативности от проверки адвего ноль. Ну разве только количество символов правильно считает. Пользоваться крайне НЕ СОВЕТУЮ - полный ущерб.
3 | 12 | Ответить

Вася про Advego Plagiatus 1.3.3.2 [29-01-2018]

Программа - полное говно, как и сам сервис адвего. Уникальность можно подогнать простой перестановкой слов. Тупая прога и тупые те, кто ей пользуется)
7 | 5 | Ответить

Максим про Advego Plagiatus 1.3.0.97 [12-01-2018]

Подпишусь под всеми отзывами копирайтеров. Программа - шлак. 3 проверки - 3 разных результата. Характерно, что у утилиты мощная рекламная поддержка. Многих заказчиков невозможно убедить, что адвего П-тус не передает реального положения дел. Программа скорее показывает влажность на Марсе, нежели процент уникальности.
5 | 6 | Ответить

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