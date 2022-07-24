Advego Plagiatus для Windows
|Оценка:
|3.68/5 голосов - 40
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Адвего
|Категории:
|другое - Поиск информации
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 50 989 | Статистика
|Размер:
|15,81 Мб
Advego Plagiatus - незаменимый помощник любого рерайтера или копирайтера, с помощью которого можно легко определить уникальность статьи или фрагмента текста. Поиск совпадений осуществляется в поисковых системах Яндекс, Google, Bing, Yahoo, Nigma, после чего отображается степень уникальности, процент совпадения текста и адреса обнаруженных совпадений, при этом неуникальные фразы выделяются цветом.
В Плагиатусе присутствует встроенный редактор, в котором можно править проверяемый текст. В настройках программы можно задавать порог совпадений, размер фразы и шингла, а также выбирать поисковые системы. Присутствует возможность проверки уникальности указанных URL-адресов.
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Отзывы о программе Advego Plagiatus
Алексей про Advego Plagiatus 1.3.3.2 [21-05-2018]
Полная хрень. Несмотря на шингл 4, выдает, что 2 слова подряд уже плагиат...Проблема с Рамблером и его капчами не дает вообще завершить проверку до конца.
4 | 3 | Ответить
Валентина про Advego Plagiatus 1.3.3.2 [03-05-2018]
advego это классическое кидалово. Давным давно нужно писать коллективные жалобы на эту биржу. Сколько они обманули пользователей. Просто не сосчитать.
6 | 4 | Ответить
Автандил про Advego Plagiatus 1.3.3.2 [07-02-2018]
Безнадежно убогий сервис прошлого века. С трудом представляю себе команду недоразвитых разработчиков, которые придумали проверять уникальность путем поиска банальных совпадений в поисковиках. Абсолютно не рабочий и ущербный сервис. Информативности от проверки адвего ноль. Ну разве только количество символов правильно считает. Пользоваться крайне НЕ СОВЕТУЮ - полный ущерб.
3 | 12 | Ответить
Вася про Advego Plagiatus 1.3.3.2 [29-01-2018]
Программа - полное говно, как и сам сервис адвего. Уникальность можно подогнать простой перестановкой слов. Тупая прога и тупые те, кто ей пользуется)
7 | 5 | Ответить
Максим про Advego Plagiatus 1.3.0.97 [12-01-2018]
Подпишусь под всеми отзывами копирайтеров. Программа - шлак. 3 проверки - 3 разных результата. Характерно, что у утилиты мощная рекламная поддержка. Многих заказчиков невозможно убедить, что адвего П-тус не передает реального положения дел. Программа скорее показывает влажность на Марсе, нежели процент уникальности.
5 | 6 | Ответить