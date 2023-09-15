Cyotek WebCopy для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.1.872 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,04 Мб
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Cyotek WebCopy - ваш надежный помощник в копировании веб-сайтов. Это бесплатное приложение предоставляет удобный способ сохранить содержимое веб-сайта на вашем компьютере. С его помощью вы можете создать локальную копию веб-ресурса, включая HTML-разметку, изображения, видео, таблицы стилей и многое другое.

WebCopy не включает в себя виртуальный DOM или какую-либо форму разбора JavaScript. Если на сайте активно используется JavaScript, то WebCopy вряд ли сможет создать его копию, если не сможет обнаружить весь сайт из-за использования JavaScript для динамической генерации ссылок.

WebCopy не загружает исходный код сайта, он может загрузить только то, что возвращает HTTP-сервер. Несмотря на то, что WebCopy делает все возможное для создания автономной копии сайта, сайты с расширенным набором данных после копирования могут работать не так, как ожидалось.

Основные функции Cyotek WebCopy:

  • Автоматическое сканирование: WebCopy проводит сканирование указанного вами сайта и автоматически загружает его содержимое.
  • Локальные ссылки: Все ссылки на ресурсы, такие как изображения и другие страницы сайта, будут автоматически адаптированы для локального использования.
  • Гибкая конфигурация: Приложение предоставляет расширенные настройки, позволяя вам определить, какие части сайта следует скопировать и как именно.
  • Автономное использование: WebCopy может создать полную копию статического сайта, что делает его доступным для просмотра в автономном режиме.
  • Простой и эффективный: Используя WebCopy, вы экономите время и усилия при создании локальных копий веб-сайтов.
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