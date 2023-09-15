Cyotek WebCopy для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.1.872 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cyotek Ltd
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,04 Мб
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Cyotek WebCopy - ваш надежный помощник в копировании веб-сайтов. Это бесплатное приложение предоставляет удобный способ сохранить содержимое веб-сайта на вашем компьютере. С его помощью вы можете создать локальную копию веб-ресурса, включая HTML-разметку, изображения, видео, таблицы стилей и многое другое.
WebCopy не включает в себя виртуальный DOM или какую-либо форму разбора JavaScript. Если на сайте активно используется JavaScript, то WebCopy вряд ли сможет создать его копию, если не сможет обнаружить весь сайт из-за использования JavaScript для динамической генерации ссылок.
WebCopy не загружает исходный код сайта, он может загрузить только то, что возвращает HTTP-сервер. Несмотря на то, что WebCopy делает все возможное для создания автономной копии сайта, сайты с расширенным набором данных после копирования могут работать не так, как ожидалось.
Основные функции Cyotek WebCopy:
- Автоматическое сканирование: WebCopy проводит сканирование указанного вами сайта и автоматически загружает его содержимое.
- Локальные ссылки: Все ссылки на ресурсы, такие как изображения и другие страницы сайта, будут автоматически адаптированы для локального использования.
- Гибкая конфигурация: Приложение предоставляет расширенные настройки, позволяя вам определить, какие части сайта следует скопировать и как именно.
- Автономное использование: WebCopy может создать полную копию статического сайта, что делает его доступным для просмотра в автономном режиме.
- Простой и эффективный: Используя WebCopy, вы экономите время и усилия при создании локальных копий веб-сайтов.
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