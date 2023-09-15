Cyotek WebCopy - ваш надежный помощник в копировании веб-сайтов. Это бесплатное приложение предоставляет удобный способ сохранить содержимое веб-сайта на вашем компьютере. С его помощью вы можете создать локальную копию веб-ресурса, включая HTML-разметку, изображения, видео, таблицы стилей и многое другое.

WebCopy не включает в себя виртуальный DOM или какую-либо форму разбора JavaScript. Если на сайте активно используется JavaScript, то WebCopy вряд ли сможет создать его копию, если не сможет обнаружить весь сайт из-за использования JavaScript для динамической генерации ссылок.

WebCopy не загружает исходный код сайта, он может загрузить только то, что возвращает HTTP-сервер. Несмотря на то, что WebCopy делает все возможное для создания автономной копии сайта, сайты с расширенным набором данных после копирования могут работать не так, как ожидалось.

Основные функции Cyotek WebCopy: