Web Platform Identifier - это удобное приложение для веб-разработчиков, которое позволяет быстро и легко определить базовую веб-платформу для любого URL-адреса или даже нескольких адресов одновременно, благодаря поддержке пакетных операций.

Основные возможности Web Platform Identifier:

Возможность выбрать между портативной и стандартной версией приложения. Портативная версия не требует установки и может быть использована с портативного диска в любом месте.

Портативная версия не оставляет следов в реестре вашей системы, обеспечивая дополнительную удобство и безопасность.

Приложение обладает интуитивно понятным графическим интерфейсом с минимальным набором настроек, что делает его простым в использовании.

Возможность быстро определить используемые технологии на сайтах, анализируя их структуру. Это особенно полезно для новичков в веб-разработке.

Полученные результаты могут быть легко экспортированы в форматы TXT, CSV и XLS для дальнейшего анализа.

Web Platform Identifier - это ваш надежный инструмент для распознавания веб-платформ, который поможет как новичкам, так и опытным разработчикам в их проектах. Простота, эффективность и удобство - вот ключевые черты этого приложения.