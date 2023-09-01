Web Platform Identifier для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:2,99 Мб
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Web Platform Identifier - это удобное приложение для веб-разработчиков, которое позволяет быстро и легко определить базовую веб-платформу для любого URL-адреса или даже нескольких адресов одновременно, благодаря поддержке пакетных операций.

Основные возможности Web Platform Identifier:

  • Возможность выбрать между портативной и стандартной версией приложения. Портативная версия не требует установки и может быть использована с портативного диска в любом месте.
  • Портативная версия не оставляет следов в реестре вашей системы, обеспечивая дополнительную удобство и безопасность.
  • Приложение обладает интуитивно понятным графическим интерфейсом с минимальным набором настроек, что делает его простым в использовании.
  • Возможность быстро определить используемые технологии на сайтах, анализируя их структуру. Это особенно полезно для новичков в веб-разработке.
  • Полученные результаты могут быть легко экспортированы в форматы TXT, CSV и XLS для дальнейшего анализа.

Web Platform Identifier - это ваш надежный инструмент для распознавания веб-платформ, который поможет как новичкам, так и опытным разработчикам в их проектах. Простота, эффективность и удобство - вот ключевые черты этого приложения.

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