Web Platform Identifier для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,99 Мб
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Web Platform Identifier - это удобное приложение для веб-разработчиков, которое позволяет быстро и легко определить базовую веб-платформу для любого URL-адреса или даже нескольких адресов одновременно, благодаря поддержке пакетных операций.
Основные возможности Web Platform Identifier:
- Возможность выбрать между портативной и стандартной версией приложения. Портативная версия не требует установки и может быть использована с портативного диска в любом месте.
- Портативная версия не оставляет следов в реестре вашей системы, обеспечивая дополнительную удобство и безопасность.
- Приложение обладает интуитивно понятным графическим интерфейсом с минимальным набором настроек, что делает его простым в использовании.
- Возможность быстро определить используемые технологии на сайтах, анализируя их структуру. Это особенно полезно для новичков в веб-разработке.
- Полученные результаты могут быть легко экспортированы в форматы TXT, CSV и XLS для дальнейшего анализа.
Web Platform Identifier - это ваш надежный инструмент для распознавания веб-платформ, который поможет как новичкам, так и опытным разработчикам в их проектах. Простота, эффективность и удобство - вот ключевые черты этого приложения.
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