ВидеоМОНТАЖ для Windows

ВидеоМОНТАЖ 7.0

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Описание ВидеоМОНТАЖ 7.0Описание   Скачать ВидеоМОНТАЖ 7.0СКАЧАТЬ (139,38 Мб) Скриншоты ВидеоМОНТАЖ 7.0Скриншоты (12)   Статистика ВидеоМОНТАЖ 7.0Статистика   Отзывы о ВидеоМОНТАЖ 7.0Отзывы (132)  
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4.14 из 5, всего оценок - 235
  • Рейтинг программы - 4.14 из 5
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ВидеоМОНТАЖ - простой и удобный видеоредактор, идеально подходящий для создания эффектных видеороликов в домашних условиях. Буквально за несколько минут вы сможете создать яркий видеоролик, соединив видео, фотографии и музыку. Позволяет монтировать файлы самых разных форматов и разрешений, включая видео высокой чёткости. Созданный видеоклип можно сохранить для просмотра на ПК, планшете или смартфоне, записать на DVD или загрузить на YouTube прямо из программы.

Возможности программы:

  • Всего за 5 шагов вы получите красивый фильм с выразительными переходами, титрами, спецэффектами и фоновой музыкой.
  • Удобное добавление фрагментов видео.
  • Десятки выразительных эффектов переходов.
  • Точная обрезка клипов в процессе монтажа.
  • Поддержка любых форматов видео: MP4, MKV, AVI, FLV, VOB, 3GP, MOV и др., поддержка форматов различных видеокамер, импорт видео из телефонов, фотокамер и планшетов, удобная работа с клипами SD, DVD и HD качества.
  • Соединение видео, снятого в разных форматах.
  • Включает свыше десяти разнообразных видеофильтров.
  • Имеет встроенный набор титров, заставок, интерактивных меню для записи DVD и библиотеку фоновой музыки.
  • Замена звука и быстрое наложение аудио.
  • Создание видео для мобильных устройств: iPhone, iPod, iPad, устройств на базе Android.
  • Подготовка видео высокой чёткости: 720p и 1080p, Full HD. Гибкая настройка качества/размера видео.
Скриншоты ВидеоМОНТАЖ:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 1400 руб.)
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 92 175
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе ВидеоМОНТАЖ

Михаил про ВидеоМОНТАЖ 6.0 [04-06-2018]

Программа порадовала. Изучил пробную версию, всё устроило, купил лицензию. Полный функционал несказанно лучше. Я полностью удовлетворён приобретением. Возможно, буду пользоваться и другими программами этого разработчика.
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Игорь про ВидеоМОНТАЖ 6.0 [30-04-2018]

Не программа, а полное дерьмо! Всю ночь комп был включен с 5 вечера, чтобы склеить 5 кусков, общей длиной полтора часа, причём не в HD качестве, а "для Ютуба"! Сцуко, просыпаюсь утром, а он всё работает, "сделал" только звуковую дорожку и аж целых 9% видео! ГАВНО и программа и авторы!
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Маша про ВидеоМОНТАЖ 6.0 [28-04-2018]

Мне понравился этот видеомонтаж. Купила лицензию. Довольна. Хорошие эффекты и просто. Спасибо!
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Игорь про ВидеоМОНТАЖ 6.0 [21-04-2018]

Поставил за деньги. Немного поработала и за обновление опять просит оплатить. Техподдержка молчит. Дрянь конторка. Не советую
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Алексей про ВидеоМОНТАЖ 6.0 [19-04-2018]

Выброшенные деньги. Сплошные сбои. Техподдержка не отвечает. НЕ ПОКУПАЙТЕ!!!
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