ВидеоМОНТАЖ - простой и удобный видеоредактор, идеально подходящий для создания эффектных видеороликов в домашних условиях. Буквально за несколько минут вы сможете создать яркий видеоролик, соединив видео, фотографии и музыку. Позволяет монтировать файлы самых разных форматов и разрешений, включая видео высокой чёткости. Созданный видеоклип можно сохранить для просмотра на ПК, планшете или смартфоне, записать на DVD или загрузить на YouTube прямо из программы.
Возможности программы:
Всего за 5 шагов вы получите красивый фильм с выразительными переходами, титрами, спецэффектами и фоновой музыкой.
Удобное добавление фрагментов видео.
Десятки выразительных эффектов переходов.
Точная обрезка клипов в процессе монтажа.
Поддержка любых форматов видео: MP4, MKV, AVI, FLV, VOB, 3GP, MOV и др., поддержка форматов различных видеокамер, импорт видео из телефонов, фотокамер и планшетов, удобная работа с клипами SD, DVD и HD качества.
Соединение видео, снятого в разных форматах.
Включает свыше десяти разнообразных видеофильтров.
Имеет встроенный набор титров, заставок, интерактивных меню для записи DVD и библиотеку фоновой музыки.
Замена звука и быстрое наложение аудио.
Создание видео для мобильных устройств: iPhone, iPod, iPad, устройств на базе Android.
Подготовка видео высокой чёткости: 720p и 1080p, Full HD. Гибкая настройка качества/размера видео.
VSDC Free Video Editor - бесплатный нелинейный видео редактор с богатым функционалом, который позволяет редактировать видео файлы и создавать клипы, используя при
Отзывы о программе ВидеоМОНТАЖ
Михаил про ВидеоМОНТАЖ 6.0 [04-06-2018]
Программа порадовала. Изучил пробную версию, всё устроило, купил лицензию. Полный функционал несказанно лучше. Я полностью удовлетворён приобретением. Возможно, буду пользоваться и другими программами этого разработчика. | | Ответить
Игорь про ВидеоМОНТАЖ 6.0 [30-04-2018]
Не программа, а полное дерьмо! Всю ночь комп был включен с 5 вечера, чтобы склеить 5 кусков, общей длиной полтора часа, причём не в HD качестве, а "для Ютуба"! Сцуко, просыпаюсь утром, а он всё работает, "сделал" только звуковую дорожку и аж целых 9% видео! ГАВНО и программа и авторы! | | Ответить
Маша про ВидеоМОНТАЖ 6.0 [28-04-2018]
Мне понравился этот видеомонтаж. Купила лицензию. Довольна. Хорошие эффекты и просто. Спасибо! | | Ответить
Игорь про ВидеоМОНТАЖ 6.0 [21-04-2018]
Поставил за деньги. Немного поработала и за обновление опять просит оплатить. Техподдержка молчит. Дрянь конторка. Не советую | | Ответить
Алексей про ВидеоМОНТАЖ 6.0 [19-04-2018]
Выброшенные деньги. Сплошные сбои. Техподдержка не отвечает. НЕ ПОКУПАЙТЕ!!! | | Ответить