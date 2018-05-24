AVS Video ReMaker 6.1.1.210
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Рейтинг программы - 3.00 из 5
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AVS Video ReMaker - удобная программа для редактирования видеофайлов различного формата, включая AVI, VOB, MP4, WMV, 3GP, FLV, TS, DVR-MS, MOV, MKV, H.263/H.264, HD-видео (AVCHD, MOD, MTS/M2TS, TOD) и пр.
С помощью данного приложения можно легко вырезать и удалять из видеоролика отдельные сцены и фрагменты. Присутствует возможность захвата видео с экрана ПК и записи с различных камкодеров, Web-, DV-камер. Также приложение позволяет добавлять главы для создания с помощью шаблонов меню DVD и Blu-ray дисков.
Скриншоты AVS Video ReMaker:
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Отзывы о программе AVS Video ReMaker
Serega
про AVS Video ReMaker 4.1.3.149 [03-05-2013]
Глючная, какую то ошибку выдаёт при добавлении видеофайла с геристратора. Удалил
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