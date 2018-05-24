AVS Video ReMaker для Windows

AVS Video ReMaker 6.1.1.210

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Описание AVS Video ReMaker 6.1.1.210Описание   Скачать AVS Video ReMaker 6.1.1.210СКАЧАТЬ (42,21 Мб) Скриншоты AVS Video ReMaker 6.1.1.210Скриншоты (2)   Статистика AVS Video ReMaker 6.1.1.210Статистика   Отзывы о AVS Video ReMaker 6.1.1.210Отзывы (1)  
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3.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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AVS Video ReMaker - удобная программа для редактирования видеофайлов различного формата, включая AVI, VOB, MP4, WMV, 3GP, FLV, TS, DVR-MS, MOV, MKV, H.263/H.264, HD-видео (AVCHD, MOD, MTS/M2TS, TOD) и пр.

С помощью данного приложения можно легко вырезать и удалять из видеоролика отдельные сцены и фрагменты. Присутствует возможность захвата видео с экрана ПК и записи с различных камкодеров, Web-, DV-камер. Также приложение позволяет добавлять главы для создания с помощью шаблонов меню DVD и Blu-ray дисков.

Скриншоты AVS Video ReMaker:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.00
Ограничение в работе программы5 минут видео
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 976
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе AVS Video ReMaker

Serega про AVS Video ReMaker 4.1.3.149 [03-05-2013]

Глючная, какую то ошибку выдаёт при добавлении видеофайла с геристратора. Удалил
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