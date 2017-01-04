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Калькулятор калорий HiKi для Windows

Калькулятор калорий HiKi 3.65

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Описание Калькулятор калорий HiKi 3.65Описание   Скачать Калькулятор калорий HiKi 3.65СКАЧАТЬ (15,71 Мб) Скриншоты Калькулятор калорий HiKi 3.65Скриншоты (5)   Статистика Калькулятор калорий HiKi 3.65Статистика   Отзывы о Калькулятор калорий HiKi 3.65Отзывы (6)  
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4.82 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 4.82 из 5
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Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме. Программа дает возможность пользователю сбалансировать свой рацион, определить дневную норму калорий, вычислить свой идеальный вес, определить норму чистой воды, составить индивидуальные тренировочные программы на разные дни, учитывать сжигаемые калории на различных видах деятельности, а также видеть статистику изменений (графики, рацион, баланс).

Основные возможности программы Калькулятор калорий HiKi:

  • Расширяемая база продуктов (на данный момент более 4300 наименований).
  • Калькулятор приемов пищи (белки, жиры, углеводы, калории, хлебные единицы).
  • Встроенный микшер продуктов (для составления и расчета блюд по вашим рецептам).
  • Возможность учета количества потраченных калорий при различных видах деятельности.
  • Наличие более 180 упражнений на все группы мышц, выбор количества повторений, подходов, утяжеления, длительности.
  • Экспорт и импорт различных данных (приемы пищи, пользовательская база продуктов).
  • Календарь для выбора дня внесения изменений при выборе профиля.
  • Возможность создания нескольких профилей при входе.
  • Таблицы для определения Гликемического индекса продуктов.
Что нового в Калькулятор калорий HiKi 3.65?
  • Добавлен небольшой таймер показывающий сколько прошло времени с последнего добавления еды в приемах пищи. Отключается при выключении программы.
  • Исправлена ошибка сохранения при повторном запуске приложения.
  • Исправлена ошибка загрузки главной базы продуктов с включенной опцией доп. базы продуктов (EN US).
  • На вкладке продуктов теперь можно сортировать продукты не только по возрастанию но и по убыванию.
  • В статистике убрано отображение процентов в таблице с БЖУ.
  • Множество мелких правок и улучшений.
Скриншоты Калькулятор калорий HiKi:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 200 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 8 740
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалькуляторы - Здоровье - Спорт

Отзывы о программе Калькулятор калорий HiKi

Марианна про Калькулятор калорий HiKi 3.18 [02-10-2015]

Только что скачала программу. Ввела 1й день и поняла, что теперь есть без нее не смогу :))) Отлично контролирует приемы пищи и все показатели продуктов!!! Спасибо огромное!!!
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Валерия про Калькулятор калорий HiKi 2.78 [26-09-2014]

Программа нравится очень! Подсели на подсчет калорий всем отделом ;) Интересно и результативно, спасибо разработчикам!
2 | | Ответить

Арсен про Калькулятор калорий HiKi 2.61 [29-07-2014]

Давно искал подобную программу, очень удобно следить за питанием, спасибо
1 | | Ответить

Наталия про Калькулятор калорий HiKi 2.32 [31-12-2013]

Супер! Будем худеть с мужем теперь, спасибо =)
1 | | Ответить

Светлана про Калькулятор калорий HiKi 2.1 [09-11-2013]

Пользуюсь программой уже 4й месяц, сбросила почти 20кг, лучшая программа в своем роде :) Советую
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