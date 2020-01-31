EyeLeo для Windows

EyeLeo 1.34

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Описание EyeLeo 1.34Описание   Скачать EyeLeo 1.34СКАЧАТЬ (2,38 Мб) Скриншоты EyeLeo 1.34Скриншоты (3)   Статистика EyeLeo 1.34Статистика   Отзывы о EyeLeo 1.34Отзывы (7)  
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4.80 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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EyeLeo - программа, которая поможет вам заботиться о своем здоровье при работе за компьютером. Помогает снизить напряжение на глаза, выдавая регулярные напоминания о перерыве в работе, во время которых можно будет отвлечься от монитора и снять напряжение с глаз, подвигать телом или просто расслабиться. Упражнения для глаз показывает симпатичный рисованный леопард. Утилита станет полезной для тех, кто находится за компьютером больше часа в день.

Особенности EyeLeo:

  • Большой перерыв с блокировкой экрана от 2 до 7 минут каждый час.
  • Короткий перерыв с упражнениями для глаз через выбранный интервал времени.
  • Выдача предупреждения перед началом большого перерыва.
  • Режим строгости, запрещающий пропускать перерывы.
  • Настраиваемые параметры.
  • Поддержка компьютеров с двумя и более мониторами.

 

Что нового в EyeLeo 1.34?
  • Исправлено несколько ошибок.
  • Исходный код приложения выложен как open-source.
EyeLeo
EyeLeo
EyeLeo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 16 969
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Здоровье
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Отзывы о программе EyeLeo

Azamat про EyeLeo 1.31 [12-06-2018]

Очень полезная программа. Но при использования ноутбуке если не трогать на стройную мышку (имею в виду: если работать только с клавиатурой) перестанет считать время. Может быть требуется изменять какие нибудь настройки?
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sasha в ответ Azamat про EyeLeo 1.31 []

Azamat,
Программа возможно думает, что вы занимаетесь другим, а программа не знает что вы работаете с клавиатурой, и вы не рядом с компьютером.
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Luba про EyeLeo 1.31 [17-07-2017]

Мне очень нравится эта программа, здорово помогает глазам при работе. Жаль только, что иногда сбивается
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Electronic Rescue Service про EyeLeo 1.1 [05-01-2016]

Отличная программа для тех, кому сложно заставить себя отвлечься от компьютера. Также существует аналог EyeLeo для Андроид: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ers.eyeCarePanda
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Aibek про EyeLeo 1.1 [18-10-2012]

Скачал с официального сайта. Хорошая программа, помогает глазам при работе. Но почему-то время иногда сбивается.
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stamina.ru про EyeLeo 1.1 [06-01-2012]

Зачётная прога, вот бы ещё по клику на иконке прога отключалась и иконка менялась (чтоб было понятно, что не работает).
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