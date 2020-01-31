EyeLeo - программа, которая поможет вам заботиться о своем здоровье при работе за компьютером. Помогает снизить напряжение на глаза, выдавая регулярные напоминания о перерыве в работе, во время которых можно будет отвлечься от монитора и снять напряжение с глаз, подвигать телом или просто расслабиться. Упражнения для глаз показывает симпатичный рисованный леопард. Утилита станет полезной для тех, кто находится за компьютером больше часа в день.
Особенности EyeLeo:
Большой перерыв с блокировкой экрана от 2 до 7 минут каждый час.
Короткий перерыв с упражнениями для глаз через выбранный интервал времени.
Выдача предупреждения перед началом большого перерыва.
Process Lasso - Небольшая утилита для операционных систем Windows, которая позволяет вручную или автоматически манипулировать процессами, запущенными на вашем
Отзывы о программе EyeLeo
Azamat про EyeLeo 1.31 [12-06-2018]
Очень полезная программа. Но при использования ноутбуке если не трогать на стройную мышку (имею в виду: если работать только с клавиатурой) перестанет считать время. Может быть требуется изменять какие нибудь настройки? 2 | 2 | Ответить
sasha в ответ Azamat про EyeLeo 1.31 []
Azamat,
Программа возможно думает, что вы занимаетесь другим, а программа не знает что вы работаете с клавиатурой, и вы не рядом с компьютером. 2 | 2 | Ответить
Luba про EyeLeo 1.31 [17-07-2017]
Мне очень нравится эта программа, здорово помогает глазам при работе. Жаль только, что иногда сбивается 2 | 2 | Ответить
Electronic Rescue Service про EyeLeo 1.1 [05-01-2016]
Отличная программа для тех, кому сложно заставить себя отвлечься от компьютера. Также существует аналог EyeLeo для Андроид: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ers.eyeCarePanda 2 | 2 | Ответить
Aibek про EyeLeo 1.1 [18-10-2012]
Скачал с официального сайта. Хорошая программа, помогает глазам при работе. Но почему-то время иногда сбивается. 2 | 2 | Ответить
stamina.ru про EyeLeo 1.1 [06-01-2012]
Зачётная прога, вот бы ещё по клику на иконке прога отключалась и иконка менялась (чтоб было понятно, что не работает). 2 | 2 | Ответить