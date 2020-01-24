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Калькулятор калорий ХиКи для Android

Калькулятор калорий ХиКи 3.25 для Android

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Описание Калькулятор калорий ХиКи 3.25 для AndroidОписание   Скачать Калькулятор калорий ХиКи 3.25 для AndroidСКАЧАТЬ (5,28 Мб) Скриншоты Калькулятор калорий ХиКи 3.25 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Калькулятор калорий ХиКи 3.25 для AndroidСтатистика   Отзывы о Калькулятор калорий ХиКи 3.25 для AndroidОтзывы (0)  
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Калькулятор калорий ХиКи - мобильное приложение, которое поможет вам рассчитать нужную норму калорий и БЖУ в зависимости от ваших параметров и активности.

Имеется большая база продуктов и блюд (+ база иностранных продуктов включается в настройках), присутствует онлайн поиск продуктов и поиск продуктов по штрих-коду, автоматический расчет ИМТ (индекса массы тела), процента жира, нормы калорий и БЖУ по вашим параметрам, наглядные графики соотношения БЖУ и многое другое.

Основные возможности:

  • Поиск по Штрих коду продукта.
  • Дневник питания с возможностью делать заметки.
  • Подсчет калорий, белков, жиров и углеводов за день.
  • Счетчик выпитой за день воды.
  • Калорийность продуктов и готовых блюд, большая база продуктов.
  • Расчет индекса массы тела, процента жира, нормы калорий и БЖУ.
  • Гибкая настройки лимита калорий, белков, жиров и углеводов.
  • Гликемический индекс продуктов и гликемическая нагрузка.
  • Подсчет хлебных единиц в приемах пищи для больных сахарным диабетом.
  • Выгрузка рациона на сайт и получение на него ссылки.
  • Графики и статистика по снижению веса и питанию.
  • Просмотр рационов за прошлые дни.
  • Настройка веса порций для различных продуктов.
  • Работает без интернета, данные хранятся на устройстве.
  • Учет расход калорий на различных видах деятельности.
  • Синхронизация с другими Вашими устройствами.
  • Подборка информации на тему питания и фитнеса.
Калькулятор калорий ХиКи
Калькулятор калорий ХиКи
Калькулятор калорий ХиКи
Калькулятор калорий ХиКи
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - другое
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