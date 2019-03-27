F.lux - небольшая утилита, полезная для тех, кто много времени проводит перед монитором. В зависимости от времени дня приложение автоматически изменяет цветовую гамму вашего экрана, чтобы тот был более комфортен для глаз. В дневное время отдается преимущество более холодным цветам, в ночное - мягким и теплым. Можно выставить географические координаты и программа будет работать точно в ночное время на заданной местности.

Как известно наши глаза очень чувствительны к яркости монитора. Чем ярче монитор относительно окружающего фона, тем тяжелее нашим глазам воспринимать изображение на нем. Но помимо яркости также важную роль играет температура цвета. Наверное, все замечали, что ночью черный текст на ярком белом фоне очень сильно режет глаза, а днем такой текст читается намного комфортней. F.lux позволяет сгладить такую резкость, уменьшая в вечернее время долю синего в цветовом спектре монитора. Ночью ударение ставится на теплые тона, которые больше подходят под искусственное освещение. Холодные цвета устанавливаются днем, так как они более органичны по отношению к дневному свету. Благодаря такой полезной функции, значительно снижается нагрузка на зрение.

Предлагает несколько простых настроек, которые касаются выбора пределов цветовых значений от 2700 К (определенно теплый) до 6500 К (крайняя холодная величина) и интервалы, через которые оттенки будут меняться. Установить температуру можно самостоятельно, либо используя один из стандартных профилей, либо задав параметры вручную.

Особенности F.lux: