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F.lux 4.97
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4.20 из 5, всего оценок - 35
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- Рейтинг программы - 4.20 из 5
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F.lux - небольшая утилита, полезная для тех, кто много времени проводит перед монитором. В зависимости от времени дня приложение автоматически изменяет цветовую гамму вашего экрана, чтобы тот был более комфортен для глаз. В дневное время отдается преимущество более холодным цветам, в ночное - мягким и теплым. Можно выставить географические координаты и программа будет работать точно в ночное время на заданной местности.
Как известно наши глаза очень чувствительны к яркости монитора. Чем ярче монитор относительно окружающего фона, тем тяжелее нашим глазам воспринимать изображение на нем. Но помимо яркости также важную роль играет температура цвета. Наверное, все замечали, что ночью черный текст на ярком белом фоне очень сильно режет глаза, а днем такой текст читается намного комфортней. F.lux позволяет сгладить такую резкость, уменьшая в вечернее время долю синего в цветовом спектре монитора. Ночью ударение ставится на теплые тона, которые больше подходят под искусственное освещение. Холодные цвета устанавливаются днем, так как они более органичны по отношению к дневному свету. Благодаря такой полезной функции, значительно снижается нагрузка на зрение.
Предлагает несколько простых настроек, которые касаются выбора пределов цветовых значений от 2700 К (определенно теплый) до 6500 К (крайняя холодная величина) и интервалы, через которые оттенки будут меняться. Установить температуру можно самостоятельно, либо используя один из стандартных профилей, либо задав параметры вручную.
Особенности F.lux:
- В зависимости от времени суток меняет цветность монитора, снимая с глаз ненужную нагрузкой, сохраняя "ночную" работоспособность.
- Определяет время суток от заданных координат вашего местожительства. Предлагает простой способ узнать свое местоположение через онлайн-сервис Google Maps.
- Можно временно приостановить действие программы для просмотра фильмов или редактирования изображений.
- Дополнительные настройки заданий минимальной и максимальной температуры цвета.
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Отзывы о программе F.lux
Дима про F.lux 4.76 [13-08-2018]
Программа действительно помогает снимать усталость глаз при длительной работе за компьютером! Качайте, берегите здоровье!
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Fomin90 про F.lux 4.72 [01-06-2018]
Поставил ее на виндовс 10 лтсб, т.к. отсутствует в этой версии виндовс ночной режим экрана, программа понравилась в целом. На русском конечно была бы еще.
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Александр про F.lux 4.55 [24-12-2017]
Подскажите пожалуйста, как изменить цветовую схему для ночного режима работы?
Не устраивает желто-красная гамма. Хотелось бы что-нибудь в синеву. Спасибо!
1 | 7 | Ответить
Александр про F.lux 4.54 [12-10-2017]
Откуда акая популярность? Мало того, что она цвета искажает сильно, так после установки, если ещё днём что-то нормальное происходит, то после 5 вечера весь монитор стал красным и вообще ядовито действует на глаза. Не то что глаза отдыхают, а наоборот сидишь и напрягаешься чтобы что-то прочитать. УЖАС. Никакие настройки широты и долготы не спасают. В топку.
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Дмитрий в ответ Александр про F.lux 4.55 [20-10-2017]
Выбери опцию Classic f.lux, там красного гораздо меньше.
2 | 3 | Ответить
Геннадий про F.lux 3.12 [10-02-2017]
Как русский выстовить
13 | 8 | Ответить
Torps в ответ Геннадий про F.lux 3.12 [05-03-2017]
нет русского
6 | | Ответить
ALEX741 в ответ Геннадий про F.lux 4.66 [11-05-2018]
как нерусский-выстОвить!!!
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