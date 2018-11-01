VSDC Free Video Converter - бесплатный мультиформатный видео конвертер, который позволяет с легкостью конвертировать видео практически во все популярные форматы видео (DVD, AVI, MOV, QT, MP4, M4V, MPEG, WMV, FLV, MKV, RM, RMVB, 3GP, 3G2, AMV, H.264/AVC, AVCHD/MTS/M2TS, TOD/MOD, TS и многие другие. Также в программе присутствует встроенный редактор видео и имеется большое количество редактируемых профилей, охватывающих все форматы и мультимедийные устройства.

Программу Adobe After Effects называют Photoshopом для видео. Все, что только можно придумать для обработки видео реализовано в программе Adobe After Effects самым

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).