VSDC Free Video Converter - бесплатный мультиформатный видео конвертер, который позволяет с легкостью конвертировать видео практически во все популярные форматы видео (DVD, AVI, MOV, QT, MP4, M4V, MPEG, WMV, FLV, MKV, RM, RMVB, 3GP, 3G2, AMV, H.264/AVC, AVCHD/MTS/M2TS, TOD/MOD, TS и многие другие. Также в программе присутствует встроенный редактор видео и имеется большое количество редактируемых профилей, охватывающих все форматы и мультимедийные устройства.
Программу Adobe After Effects называют Photoshopом для видео. Все, что только можно придумать для обработки видео реализовано в программе Adobe After Effects самым
Отзывы о программе VSDC Free Video Converter
Евгений про VSDC Free Video Converter 2.4.7.338 [21-01-2018]
В целом прога не плохая, но есть недостатки. Любое видео конвертирует под полный экран, что не очень подходит для широкоэкранных фильмов. Нет возможности создать меню для dvd, очень долго конвертирует. Там, где есть субтитры прога их удаляет, что при просмотре фильма не понятно суть. Еще я заметил, как после конвертации видео воспроизводится еле заметными рывками. Но все же я считаю для бесплатных программ вполне приемлема | | Ответить
Александр в ответ Евгений про VSDC Free Video Converter 2.4.7.338 [08-03-2018]
Не рекомендую! Прога постоянно втюхивает платную версию и блокирует воспроизведение файлов другими программами! Вообщем, проблемная фейковая разработка с одной целью - ВЫКАЧАТЬ БАБКИ! 1 | | Ответить
сергей про VSDC Free Video Converter 2.4.5.277 [19-08-2016]
а мне этот конвертер стал очень ко двору,пользуюсь им уже много лет,а когда перешел на линух, он под wine не работал. И вот версия 2.4.6.331 заработала! правда появился косяк, при конвертации в avi с кодеком h264 avc результат получается с большими искажениями (надеюсь,что пофиксят),а в остальном норма. Чтобы прога не лезла в интернет, надо в папке с установленной прогой удалить файл updater.exe | | Ответить
Артём про VSDC Free Video Converter 2.4.5.277 [08-01-2016]
Есть широкий диапазон настроек выходного видео, и они сохраняются что не часто встречается, что радует. Но так долго конвертит, просто тормоз. К тому-же изрядное кол-во файлов лезло в автозапуск, сама прога лезет в сеть и в настройках нет возможность выбрать - Не проверять обновления.
В комплекте, при установке, из папки C:\Users\AppData\Local\Temp хотел влезть зловред - OpenCandy(собирает инфу и отправляет хозяину) Удалил сразу этот конвертор. | | Ответить
Сергей про VSDC Free Video Converter 2.4.5.277 [07-05-2015]
Как-то не очень! Пустые папки которые он создаёт даже если их удалить в изображениях и видео напрягают. Да и доктор веб какой-то файл в карантин отправил,значит с вирусом программа. Если удалить не нужные фрагменты видео,а то что нужно оставить маленького размера,то плеер не воспроизводит для просмотра перед конвертацией. 3 | | Ответить
Dukuu про VSDC Free Video Converter 2.4.5.277 [21-11-2014]
У меня он сожрал 1гиг оперативы, чем повесил комп, вырубил. Запустил снова - та же фигня, сожрав всю оперативу начал тупить. В общем поработать не получилось, хотя отзывы везде хорошие. 1 | | Ответить