ТОП-сегодня раздела "Редакторы" Avidemux 2.7.1 Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно VirtualDub 1.10.4 VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб). Sony Vegas Pro 16.0.0.248 Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа ВидеоМАСТЕР 12.0 ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331 Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и Adobe After Effects CC 2017.2 14.2.0.198 Программу Adobe After Effects называют Photoshopом для видео. Все, что только можно придумать для обработки видео реализовано в программе Adobe After Effects самым