Rufus - это небольшая утилита для форматирования и создания загрузочных USB-накопителей, а также USB ключей и карт памяти. В отличие от аналогичных программ, Rufusработает гораздо быстрее и будет полезен в случаях когда:
нужно создать установочные носители USB с загрузкой ISO-образов (Windows, Linux, UEFI и т.д.),
необходимо работать на устройстве, которая не имеет установленной операционной системы,
нужно прошить BIOS или создать другие прошивки DOS,
А почему у меня малый выбор в разделе "создать загрузочный диск", на снимке экрана даже есть "ReacOS". А у меня всего четыре пукта. | 1 | Ответить
Krit в ответ Знаток про Rufus 2.11 [26-10-2016]
А ты воткни флешку какую-нибудь в комп и появятся. | | Ответить
Кирилл про Rufus 2.10 [20-08-2016]
Ставил windows 10 с флешки через bios. Запись на флешку произошла за 10-12 минут. Все работает. Рекомендую для использования. | | Ответить
Kleptoman про Rufus 2.8.886 [13-04-2016]
Ничего не тормозит! запись образа винды заняла чуть более 3х минут. не забываем форматировать в NTFS! 1 | | Ответить
Знаток в ответ Kleptoman про Rufus 2.11 [26-10-2016]
Даже, если я планирую устанавливать XP?!!! | | Ответить
Онотолий про Rufus 2.7.855 [12-03-2016]
Какая то ерундовина.
У меня виндовс 7
Мне сразу тот официальный сайт показался сомнительным и прога тоже.
Короче у меня она незаработала, выдало сообщение Ошибка записи.
Но что самоу худшее что окончательно убило флешку.
Неудается теперь отформатировать.
Вообщем некачайте всякое сомнительное ПО. | | Ответить
Куня в ответ Онотолий про Rufus 2.11 [18-10-2016]
У меня тоже убило, теперь с другой флешки. Думаю что выживет елки палки. Но установил разок) | | Ответить