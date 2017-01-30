Rufus - это небольшая утилита для форматирования и создания загрузочных USB-накопителей, а также USB ключей и карт памяти. В отличие от аналогичных программ, Rufus работает гораздо быстрее и будет полезен в случаях когда:

Отзывы о программе Rufus ы загрузочную win 7 не сделала - выдала ошибку

| | Ответить Знаток А почему у меня малый выбор в разделе "создать загрузочный диск", на снимке экрана даже есть "ReacOS". А у меня всего четыре пукта.

| 1 | Ответить Krit Знаток А ты воткни флешку какую-нибудь в комп и появятся.

| | Ответить Кирилл Ставил windows 10 с флешки через bios. Запись на флешку произошла за 10-12 минут. Все работает. Рекомендую для использования.

| | Ответить Kleptoman Ничего не тормозит! запись образа винды заняла чуть более 3х минут. не забываем форматировать в NTFS!

1 | | Ответить Знаток Kleptoman Даже, если я планирую устанавливать XP?!!!

| | Ответить Онотолий Какая то ерундовина.

У меня виндовс 7

Мне сразу тот официальный сайт показался сомнительным и прога тоже.

Короче у меня она незаработала, выдало сообщение Ошибка записи.

Но что самоу худшее что окончательно убило флешку.

Неудается теперь отформатировать.

Вообщем некачайте всякое сомнительное ПО.

| | Ответить Куня Онотолий У меня тоже убило, теперь с другой флешки. Думаю что выживет елки палки. Но установил разок)

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