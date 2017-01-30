Rufus для Windows

Rufus 2.12

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Описание Rufus 2.12Описание   Скачать Rufus 2.12СКАЧАТЬ (928 Кб) Скриншоты Rufus 2.12Скриншоты (2)   Статистика Rufus 2.12Статистика   Отзывы о Rufus 2.12Отзывы (32)  
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4.51 из 5, всего оценок - 138
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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Rufus - это небольшая утилита для форматирования и создания загрузочных USB-накопителей, а также USB ключей и карт памяти. В отличие от аналогичных программ, Rufus работает гораздо быстрее и будет полезен в случаях когда:

  • нужно создать установочные носители USB с загрузкой ISO-образов (Windows, Linux, UEFI и т.д.),
  • необходимо работать на устройстве, которая не имеет установленной операционной системы,
  • нужно прошить BIOS или создать другие прошивки DOS,
  • запускаются низкоуровневые утилиты.
Что нового в Rufus 2.12?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Rufus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)302 / 261 145
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства
 Программа Rufus отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Rufus

ы про Rufus 2.11.995 [21-11-2016]

загрузочную win 7 не сделала - выдала ошибку
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Знаток про Rufus 2.11 [26-10-2016]

А почему у меня малый выбор в разделе "создать загрузочный диск", на снимке экрана даже есть "ReacOS". А у меня всего четыре пукта.
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Krit в ответ Знаток про Rufus 2.11 [26-10-2016]

А ты воткни флешку какую-нибудь в комп и появятся.
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Кирилл про Rufus 2.10 [20-08-2016]

Ставил windows 10 с флешки через bios. Запись на флешку произошла за 10-12 минут. Все работает. Рекомендую для использования.
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Kleptoman про Rufus 2.8.886 [13-04-2016]

Ничего не тормозит! запись образа винды заняла чуть более 3х минут. не забываем форматировать в NTFS!
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Знаток в ответ Kleptoman про Rufus 2.11 [26-10-2016]

Даже, если я планирую устанавливать XP?!!!
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Онотолий про Rufus 2.7.855 [12-03-2016]

Какая то ерундовина.
У меня виндовс 7
Мне сразу тот официальный сайт показался сомнительным и прога тоже.
Короче у меня она незаработала, выдало сообщение Ошибка записи.
Но что самоу худшее что окончательно убило флешку.
Неудается теперь отформатировать.
Вообщем некачайте всякое сомнительное ПО.
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Куня в ответ Онотолий про Rufus 2.11 [18-10-2016]

У меня тоже убило, теперь с другой флешки. Думаю что выживет елки палки. Но установил разок)
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