Таймер выключения - простая и бесплатная программа, с помощью которой можно в указанное время выключить или перезагрузить компьютер, завершить текущий сеанс, отправить его в ждущий или спящий режим, а также отключить соединение с интернетом или выключить монитор.
Кроме того, эта утилита умеет выполнять все перечисленные выше операции через указанный промежуток времени либо после закрытия окна, работая как таймер обратного отсчета. Чтобы Ваши настройки не могли быть изменены другим пользователем, предусмотрена установка пароля на вход в Таймер выключения, что выгодно выделяет программу среди подобных аналогов.
В целом же, Таймер выключения весьма удобная и практичная программа, которая поможет Вам сэкономить время на выполнение некоторых рутинных операций по управлению работой ПК.
Программа может и хороша , но не безупречна .
Я как обычно включаю какой - нибудь фильм на ноутбуке , и ложусь под него засыпать .
Просыпаюсь ( это уже с этой программой ) где то под утро , а ноут работает ,и на рабочем столе висит окно , где прога спрашивает , а закрыть ли работающие программы ?
Ну и кой она вообще нужна тогда ?
Нет , может конечно у меня мозгов не хватило настроить как надо , тогда подскажите как , и я принесу извинения .
А так это недоделка . 8 | 36 | Ответить
Earl про Таймер выключения 1.9 [21-02-2016]
на win 10 работает не корректно: "отключить интернет", "отключить монитор" 1 | 1 | Ответить