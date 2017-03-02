Таймер выключения для Windows

Таймер выключения 2.7

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Таймер выключения 2.7Описание   Скачать Таймер выключения 2.7СКАЧАТЬ (2,12 Мб) Скриншоты Таймер выключения 2.7Скриншоты (1)   Статистика Таймер выключения 2.7Статистика   Отзывы о Таймер выключения 2.7Отзывы (32)  
Оцените программу!
4.32 из 5, всего оценок - 193
  • Рейтинг программы - 4.32 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Таймер выключения - простая и бесплатная программа, с помощью которой можно в указанное время выключить или перезагрузить компьютер, завершить текущий сеанс, отправить его в ждущий или спящий режим, а также отключить соединение с интернетом или выключить монитор.

Кроме того, эта утилита умеет выполнять все перечисленные выше операции через указанный промежуток времени либо после закрытия окна, работая как таймер обратного отсчета. Чтобы Ваши настройки не могли быть изменены другим пользователем, предусмотрена установка пароля на вход в Таймер выключения, что выгодно выделяет программу среди подобных аналогов.

В целом же, Таймер выключения весьма удобная и практичная программа, которая поможет Вам сэкономить время на выполнение некоторых рутинных операций по управлению работой ПК.

Что нового в Таймер выключения 2.7?
  • Добавлена опция «скрывать программу в трей».
Скриншоты Таймер выключения:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)183 / 249 089
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием

Отзывы о программе Таймер выключения

ВАЛЕНТИНА про Таймер выключения 2.5 [27-01-2017]

СПАСИБО. Легко установилось
| | Ответить

Аркадий про Таймер выключения 2.5 [19-11-2016]

Хорошая простенькая программа.
| | Ответить

георгий про Таймер выключения 2.0 [18-03-2016]

Программа может и хороша , но не безупречна .
Я как обычно включаю какой - нибудь фильм на ноутбуке , и ложусь под него засыпать .
Просыпаюсь ( это уже с этой программой ) где то под утро , а ноут работает ,и на рабочем столе висит окно , где прога спрашивает , а закрыть ли работающие программы ?
Ну и кой она вообще нужна тогда ?
Нет , может конечно у меня мозгов не хватило настроить как надо , тогда подскажите как , и я принесу извинения .
А так это недоделка .
8 | 36 | Ответить

Earl про Таймер выключения 1.9 [21-02-2016]

на win 10 работает не корректно: "отключить интернет", "отключить монитор"
1 | 1 | Ответить

шкет про Таймер выключения 1.9 [03-02-2016]

ШШШШик!
3 | | Ответить

Читать все отзывы (32) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

ParkControl

Punto Switcher

Google Chrome

SnagIt

Foxit Reader

Vuze (Azureus)

Opera

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

PicturesToExe

EMDB

Free Download Manager

The Bat! Voyager

Snappy Driver Installer

Adobe Shockwave Player

Weather Watcher Live

Light Alloy

SUMo

AIMP

USB Safely Remove

 
 