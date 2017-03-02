Таймер выключения - простая и бесплатная программа, с помощью которой можно в указанное время выключить или перезагрузить компьютер, завершить текущий сеанс, отправить его в ждущий или спящий режим, а также отключить соединение с интернетом или выключить монитор.

Кроме того, эта утилита умеет выполнять все перечисленные выше операции через указанный промежуток времени либо после закрытия окна, работая как таймер обратного отсчета. Чтобы Ваши настройки не могли быть изменены другим пользователем, предусмотрена установка пароля на вход в Таймер выключения, что выгодно выделяет программу среди подобных аналогов.

В целом же, Таймер выключения весьма удобная и практичная программа, которая поможет Вам сэкономить время на выполнение некоторых рутинных операций по управлению работой ПК.