Отзывы о программе BatteryCare

Даша 6 Сейчас закачивать собираюсь, а то у меня пишет что батарейка заряжается, а сама она ни сколечко не заряжается! У кого все также, то сачайте, она покажет износ моей батареи

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Vic365 Даша 6 Есть такое слово: "сколечко" ?!!

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Babay2411 Бред,скачал для того,что бы откалибровать.Сам ноутбук показывает батарея не обнаружена,а программа показывает заряд 100%???Как мать вашу?

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ЮРИЙ Программа заразна на всех сайтах,в том числе на официальном.Никаких реальных показаний не выдаёт. Что-то пытается показать о диске жёстком диске,хотя у меня SSD.Это даже программой не назовёшь.Автор -вымогатель ещё и требует пожертвования за свою ерунду.Оформление-как буд-то рисовал с коленки.Вобщем -полный отстой.И как не странно,очень востребованный пользователями. Наверно надеяться на чудо, что эта прога воскресит их аккумулятор.Все параметры и так имеются на ОС,которые настраиваются за пару минут.

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кош Редкое дерьмо!!! НИКАКИХ ЦИКЛОВ КАЛИБРОВКИ НЕ ПРОИЗВОДИТ И НАСТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! ЛЕЗЕТ В ФЕЙСБУК И ДР ПРИМОЧКИ! ЧЕРЕЗ ДВУОЕ СУТОК ПЕРЕСТАТ ВЫВВОДИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПРОЦ. И ВИНТА. ТЕМПЕРАТУРУ АККУМУЛЯТОРА НЕ ВЫВОДИТ ВООБЩЕ!!!

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