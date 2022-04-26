BatteryCare для Windows
|Оценка:
|3.44/5 голосов - 84
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9.36.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|Filipe Lourenco
|Категория:
|Управление питанием
|Загрузок (сегодня/всего):
|18 / 129 988 | Статистика
|Размер:
|2,58 Мб
BatteryCare - удобная программа, которая производит мониторинг циклов заряда/разряда аккумуляторной батареи ноутбука или нетбука и помогает пользователю оптимизировать использование и производительность портативного устройства, увеличивая срок автономной работы.
Основные возможности:
- Мониторинг циклов заряда/разряда аккумуляторной батареи.
- Предоставление пользователю массу полезной информации об используемой батарее (износ, уровень мощности, изготовитель, максимальный и текущий заряд и др.).
- Отображение температуры процессора и жесткого диска.
- Возможность автоматического переключения планов электропитания (в зависимости от источника питания).
- Статистический расчет оставшегося времени до полной разрядки.
- Автоматическое отключение графики или приостановление энергоемких служб.
- Наличие всплывающих подсказок.
- Автоматическое обновление программы.
- Минимальное потребление системных ресурсов.
Таймер выключения - приложение, которое позволяет в заданное пользователем время...
BatteryCare - удобная программа, которая производит мониторинг циклов заряда/разряда...
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Отзывы о программе BatteryCare
Даша 6 про BatteryCare 0.9.35 [26-11-2019]
Сейчас закачивать собираюсь, а то у меня пишет что батарейка заряжается, а сама она ни сколечко не заряжается! У кого все также, то сачайте, она покажет износ моей батареи
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Vic365 в ответ Даша 6 про BatteryCare 0.9.35 [26-03-2020]
Babay2411 про BatteryCare 0.9.33 [30-07-2019]
Бред,скачал для того,что бы откалибровать.Сам ноутбук показывает батарея не обнаружена,а программа показывает заряд 100%???Как мать вашу?
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ЮРИЙ про BatteryCare 0.9.33 [18-03-2019]
Программа заразна на всех сайтах,в том числе на официальном.Никаких реальных показаний не выдаёт. Что-то пытается показать о диске жёстком диске,хотя у меня SSD.Это даже программой не назовёшь.Автор -вымогатель ещё и требует пожертвования за свою ерунду.Оформление-как буд-то рисовал с коленки.Вобщем -полный отстой.И как не странно,очень востребованный пользователями. Наверно надеяться на чудо, что эта прога воскресит их аккумулятор.Все параметры и так имеются на ОС,которые настраиваются за пару минут.
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кош про BatteryCare 0.9.32 [13-11-2018]
Редкое дерьмо!!! НИКАКИХ ЦИКЛОВ КАЛИБРОВКИ НЕ ПРОИЗВОДИТ И НАСТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! ЛЕЗЕТ В ФЕЙСБУК И ДР ПРИМОЧКИ! ЧЕРЕЗ ДВУОЕ СУТОК ПЕРЕСТАТ ВЫВВОДИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПРОЦ. И ВИНТА. ТЕМПЕРАТУРУ АККУМУЛЯТОРА НЕ ВЫВОДИТ ВООБЩЕ!!!
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