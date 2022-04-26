BatteryCare для Windows

Описание
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Оценка: 3.44/5 голосов - 84
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.9.36.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категория:Управление питанием
Загрузок (сегодня/всего):18 / 129 988 | Статистика
Размер:2,58 Мб
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BatteryCare - удобная программа, которая производит мониторинг циклов заряда/разряда аккумуляторной батареи ноутбука или нетбука и помогает пользователю оптимизировать использование и производительность портативного устройства, увеличивая срок автономной работы.

Основные возможности:

  • Мониторинг циклов заряда/разряда аккумуляторной батареи.
  • Предоставление пользователю массу полезной информации об используемой батарее (износ, уровень мощности, изготовитель, максимальный и текущий заряд и др.).
  • Отображение температуры процессора и жесткого диска.
  • Возможность автоматического переключения планов электропитания (в зависимости от источника питания).
  • Статистический расчет оставшегося времени до полной разрядки.
  • Автоматическое отключение графики или приостановление энергоемких служб.
  • Наличие всплывающих подсказок.
  • Автоматическое обновление программы.
  • Минимальное потребление системных ресурсов.
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Отзывы о программе BatteryCare

Даша 6 про BatteryCare 0.9.35 [26-11-2019]

Сейчас закачивать собираюсь, а то у меня пишет что батарейка заряжается, а сама она ни сколечко не заряжается! У кого все также, то сачайте, она покажет износ моей батареи
4 | 15 | Ответить

Vic365 в ответ Даша 6 про BatteryCare 0.9.35 [26-03-2020]

Есть такое слово: "сколечко" ?!!
4 | 4 | Ответить

Babay2411 про BatteryCare 0.9.33 [30-07-2019]

Бред,скачал для того,что бы откалибровать.Сам ноутбук показывает батарея не обнаружена,а программа показывает заряд 100%???Как мать вашу?
8 | 9 | Ответить

ЮРИЙ про BatteryCare 0.9.33 [18-03-2019]

Программа заразна на всех сайтах,в том числе на официальном.Никаких реальных показаний не выдаёт. Что-то пытается показать о диске жёстком диске,хотя у меня SSD.Это даже программой не назовёшь.Автор -вымогатель ещё и требует пожертвования за свою ерунду.Оформление-как буд-то рисовал с коленки.Вобщем -полный отстой.И как не странно,очень востребованный пользователями. Наверно надеяться на чудо, что эта прога воскресит их аккумулятор.Все параметры и так имеются на ОС,которые настраиваются за пару минут.
4 | 5 | Ответить

кош про BatteryCare 0.9.32 [13-11-2018]

Редкое дерьмо!!! НИКАКИХ ЦИКЛОВ КАЛИБРОВКИ НЕ ПРОИЗВОДИТ И НАСТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! ЛЕЗЕТ В ФЕЙСБУК И ДР ПРИМОЧКИ! ЧЕРЕЗ ДВУОЕ СУТОК ПЕРЕСТАТ ВЫВВОДИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПРОЦ. И ВИНТА. ТЕМПЕРАТУРУ АККУМУЛЯТОРА НЕ ВЫВОДИТ ВООБЩЕ!!!
3 | 4 | Ответить

хрюн про BatteryCare 0.9.31 [08-04-2018]

прога шлак - функций нет тока хрень какя-то
3 | 2 | Ответить

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