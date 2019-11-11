Программы для Windows » Система » Управление питанием » Таймер выключения для Windows
Таймер выключения для Windows

Таймер выключения 2.9

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Таймер выключения 2.9Описание   Скачать Таймер выключения 2.9СКАЧАТЬ (3,79 Мб) Скриншоты Таймер выключения 2.9Скриншоты (1)   Статистика Таймер выключения 2.9Статистика   Отзывы о Таймер выключения 2.9Отзывы (46)  
Оцените программу!
4.10 из 5, всего оценок - 287
  • Рейтинг программы - 4.10 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Таймер выключения - простая и бесплатная программа, с помощью которой можно в указанное время выключить или перезагрузить компьютер, завершить текущий сеанс, отправить его в ждущий или спящий режим, а также отключить соединение с интернетом или выключить монитор.

Кроме того, эта утилита умеет выполнять все перечисленные выше операции через указанный промежуток времени либо после закрытия окна, работая как таймер обратного отсчета. Чтобы Ваши настройки не могли быть изменены другим пользователем, предусмотрена установка пароля на вход в Таймер выключения, что выгодно выделяет программу среди подобных аналогов.

В целом же, Таймер выключения весьма удобная и практичная программа, которая поможет Вам сэкономить время на выполнение некоторых рутинных операций по управлению работой ПК.

Что нового в Таймер выключения 2.9?
  • Автоматический старт таймера при выходе из спящего режима.
Таймер выключения
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)139 / 397 582
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
ТОП-сегодня раздела "Управление питанием"
 

Таймер выключения 2.8

Таймер выключения - приложение, которое позволяет в заданное пользователем время выключить или перезагрузить ПК, отправить его в спящий режим, а также выполнять

SM Timer 2.1.3

SM Timer - бесплатная утилита, позволяющая в назначенное пользователем время выключить персональный компьютер. Присутствует опция автозагрузки приложения, которая

Switch Off 3.5.1.950

Switch Off - простая в использовании системная утилита позволяющая автоматически выполнять часто используемые операции: Выключение или перезагрузка компьютера,

BatteryCare 0.9.33

BatteryCare - удобная программа, которая производит мониторинг циклов заряда/разряда аккумуляторной батареи ноутбука или нетбука и помогает пользователю

PowerOff 6.4-05beta (сборка от 18.01.2011)

PowerOff - программный выключатель компьютера. Умеет выключать компьютер, а также перезагружать его, переводить в спящий или ждущий режимы по таймеру, завершить

Wise Auto Shutdown 1.76.95

Wise Auto Shutdown - простая программа, с помощью котрой можно планировать выключение компьютера, перезагрузку, выход из системы

скачать Adguard

Отзывы о программе Таймер выключения

Васек про Таймер выключения 2.7 [08-10-2018]

Avast, при установке перехватил ссылку на закачку какого-то ехе файла. А так все работает нормально запускаю через песочницу.
| | Ответить

баю-Бай про Таймер выключения 2.7 [11-09-2018]

афтар сам себе противоречит - 1. "Запрещаются всяческие изменения программы", 2. "автор не несет ответственности за какой-либо ущерб". Но можно погадать, зачем афтар ВЖИВИЛ КЛОПА (%temp%\idp.dll) в инсталлер. Пачкающий ПК во время "установки" и тут-же самоудаляющийся клоп был заранее изъят. Сама программа в виде одного исполняемого файла РАБОТАЕТ на Win XP SP3. Но "Подключение по локальной сети" не выключает.
| 3 | Ответить

Виталий про Таймер выключения 2.7 [05-05-2018]

Я столкнулся с надобностью в таймере и перелопатил "весь" инет пока не нашол лучшие способы. Записал видео чтобы остальным было легче в поиске. Оцените https://www.youtube.com/watch?v=zRejajyZCvQ&t
| 6 | Ответить

Андрей про Таймер выключения 2.7 [03-03-2018]

Я советую MyTime, простая, бесплатная программа не требующая установки(если у вас установлена среда выполнения Java).
3 | 26 | Ответить

Rus про Таймер выключения 2.7 [30-09-2017]

Аккуратнее с установкой находит трояна!!!Лучше присмотритесь к другим вариантам подобных программ
15 | 3 | Ответить

Читать все отзывы (46) / Добавить отзыв
 