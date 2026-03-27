BatteryInfoView для Windows
|Оценка:
|3.62/5 голосов - 213
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.27
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категории:
|Мониторинг - Управление питанием
|Загрузок (сегодня/всего):
|21 / 51 938 | Статистика
|Размер:
|116 Кб
BatteryInfoView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает текущее состояние батареи ноутбука (нетбука), а также предоставляющая пользователю массу полезной информации, как например название, производитель, серийный номер, дата изготовления, полная и текущая емкость, вольтаж, степень износа аккумулятора, мощность и количество пройденных циклов заряда/разряда, температура, примерное время работы при текущей активности и многое другое.
Кроме того программа ведет журнал использования батареи, который автоматически обновляется через определенные промежутки времени, задаваемые в настройках.
