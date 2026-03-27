BatteryInfoView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает текущее состояние батареи ноутбука (нетбука), а также предоставляющая пользователю массу полезной информации, как например название, производитель, серийный номер, дата изготовления, полная и текущая емкость, вольтаж, степень износа аккумулятора, мощность и количество пройденных циклов заряда/разряда, температура, примерное время работы при текущей активности и многое другое.

Кроме того программа ведет журнал использования батареи, который автоматически обновляется через определенные промежутки времени, задаваемые в настройках.