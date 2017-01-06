Soft4Boost Any Audio Grabber - простая в использовании утилита, которая позволяет копировать аудио-треки с CD/DVD -дисков, загружать информацию о композициях из Интернет базы данных и копировать их на локальный диск. Данная программа предлагает широкий набор решений для различных запросов и способна:
создавать полную цифровую копию аудио CD или аудио DVD на жесткий диск с сжатием в какой-либо популярный аудио-формат,
извлекать аудио треки с CD/DVD и сохранять их на жестком диске в различных цифровых аудио форматах, таких как MP3, PCM, WMA, OGG и другие,
изменять информацию, полученную от источника файла (название исполнителя, альбома и композиции)
выбирать информацию, которую необходимо включить в имя файла для аудиодорожки (номер дорожки, название песни, исполнитель, название альбома),
добавлять информацию в выходной аудио-файл,
выбирать выходной формат аудио-файлов (MP3, AAC, WAV, MP2, M4A, OGG, MP +, AMR, WMA и др.) и указывать качество выходного аудио-файла.
Что нового в Soft4Boost Any Audio Grabber 6.2.5.523?