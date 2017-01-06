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Soft4Boost Any Audio Grabber для Windows

Soft4Boost Any Audio Grabber 6.2.5.523

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Описание Soft4Boost Any Audio Grabber 6.2.5.523Описание   Скачать Soft4Boost Any Audio Grabber 6.2.5.523СКАЧАТЬ (29,94 Мб) Скриншоты Soft4Boost Any Audio Grabber 6.2.5.523Скриншоты (5)   Статистика Soft4Boost Any Audio Grabber 6.2.5.523Статистика   Отзывы о Soft4Boost Any Audio Grabber 6.2.5.523Отзывы (0)  
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Soft4Boost Any Audio Grabber - простая в использовании утилита, которая позволяет копировать аудио-треки с CD/DVD -дисков, загружать информацию о композициях из Интернет базы данных и копировать их на локальный диск. Данная программа предлагает широкий набор решений для различных запросов и способна:

  • создавать полную цифровую копию аудио CD или аудио DVD на жесткий диск с сжатием в какой-либо популярный аудио-формат,
  • извлекать аудио треки с CD/DVD и сохранять их на жестком диске в различных цифровых аудио форматах, таких как MP3, PCM, WMA, OGG и другие,
  • изменять информацию, полученную от источника файла (название исполнителя, альбома и композиции)
  • выбирать информацию, которую необходимо включить в имя файла для аудиодорожки (номер дорожки, название песни, исполнитель, название альбома),
  • добавлять информацию в выходной аудио-файл,
  • выбирать выходной формат аудио-файлов (MP3, AAC, WAV, MP2, M4A, OGG, MP +, AMR, WMA и др.) и указывать качество выходного аудио-файла.
Что нового в Soft4Boost Any Audio Grabber 6.2.5.523?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Soft4Boost Any Audio Grabber:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 502
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГрабберы, Рипперы

Отзывы о программе Soft4Boost Any Audio Grabber

Admin

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