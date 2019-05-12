Free CD to MP3 Converter 4.9 CD to MP3 Freeware - Программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные файлы из одного формата в другой (WAV в MP3, MP3 в WAV, WAV в Xilisoft MP4 to MP3 Converter 6.8.0 build 1101 Xilisoft MP4 to MP3 Converter - программа для извлечения и конвертирования аудио из видео файлов. Конвертирует MP4 и многие другие популярные видео форматы, а также Exact Audio Copy 1.3 Программа Exact Audio Copy (EAC) предназначена для извлечения звуковых дорожек из аудио CD c последующим конвертированием в форматы MP3 и WAV

Total Audio Converter 5.3.0.202 Total Audio Converter - универсальный аудио конвертер с продуманным интерфейсом. С лёгкостью конвертирует любые аудиотреки и оцифрует CD-диски с помощью встроенного Reaper 5.977 Reaper - очень мощная цифровая рабочая станция (DAW). Позволяет записывать, подготавливать, редактировать и создавать многоканальные аудио треки. Содержит множество CDex 2.17 CDex - программа для записи аудио-дорожек непосредственно с CD в WAV или MP3 файлы. Также позволяет конвертировать WAV файлы в формат MP3, использовать другие кодеры