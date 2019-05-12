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Reaper 5.978
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4.36 из 5, всего оценок - 260
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- Рейтинг программы - 4.36 из 5
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Reaper - очень мощная цифровая рабочая станция (DAW). Позволяет записывать, подготавливать, редактировать и создавать многоканальные аудио треки. Содержит множество полезных функций и эффектов.
Поддерживает технологии ASIO, Kernel Streaming, WaveOut и DirectSound воспроизведение и запись. Может работать с файлами в форматах WAV, OGG, MP3, MIDI (чтение) и WAV, MIDI (запись).
Имеется возможность индивидуальной обработки каждого трека по отдельности. Поддерживает управление уровнем громкости, границами трека, контролем согласования, проводит многоуровневый откат/повтор действий и многое другое.
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|Что нового в Reaper 5.978?
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Reaper
LEX про Reaper 5.18 [29-05-2016]
А вот и не правы те кто орет здесь за знание языка ангельского. Любая программа или продукт всегда выходят с инструкциями на 5-6 языках. Это нас русских не любят.. но компания Steinberg выпустила свой продукт и на русском языке, зная что в Рушке полно пользователей Cubase.
2 | 6 | Ответить
Andrey про Reaper 4.32 [18-01-2013]
Програма постоянно русифицируется. Вот ссылка
http://stash.reaper.fm/v/12052/Russian.ReaperLangPack
3 | 19 | Ответить
Простой про Reaper 4.10 [06-11-2011]
Какая вам разница, знает человек язык или нет? Если нужен русик значит нужен. есть чем помочь - помогайте, нечем- отмолчитесь.
5 | 3 | Ответить
Бит Майкер Goo:D про Reaper 4.10 [01-11-2011]
Руссификатор нужен томо кто первый раз ваще включил эту прогу или подобную ей...а тот кто раньше работал в какомнить другом редакторе например айсид про он в принципе не нужен.... я вот скачал первый раз включил и сразу свёл трек.. Да и ваще 21 увэк на дваре... парабы уже знать англиский язык хотябы основы!
2 | 1 | Ответить
Джабари в ответ Бит Майкер Goo:D про Reaper 4.77 [05-03-2015]
Ты русский не знаешь, а говоришь про английский.
16 | 1 | Ответить
Xilax про Reaper 4.10 [09-10-2011]
Если вы просити русик, значит ваще в прогах такого типа не рубите, это сразу видно. Везде слова одни и теже, нах русик ненужен! 8-о
2 | 2 | Ответить
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